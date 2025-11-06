„Greșelile se văd și la Real Madrid”. Mihai Stoica, discurs dur după eșecul FCSB-ului cu Basel din Europa League - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a suferit al treilea eșec la rând în grupa europeană, golurile elvețienilor fiind marcate de Xherdan Shaqiri (dublă) și de Salah. Pentru roș-albaștri a punctat spectaculos Darius Olaru, în minutul 57.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu pentru un henț comis în afara careului.

Mihai Stoica, discurs dur după Basel – FCSB 3-1

Mihai Stoica a transmis că FCSB a suferit o înfrângere nemeritată în Elveția, subliniind ocaziile pe care le-au avut campionii, deși au evoluat timp de mai bine de 80 de minute în 10. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei este de părere că roș-albaștrii au fost superiori pe tot parcursul partidei cu Basel.

„De mult nu mi s-a întâmplat să avem atât de mult ghinion, îmi pare rău pentru că unii jucători au făcut un meci perfect, 7 șuturi pe spațiul porții cu un om în minus, înfrângere nemeritată. Meritam mai mult, din nefericire, golul… al 2-lea gol din nimic.

Dar, uite, că se întâmplă, mai rar. În 10 oameni am fost superiori unei echipe elvețiene care nu ne-a fost superioară. E foarte greu să faci abstracție de la rezultat…