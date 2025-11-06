„Greșelile se văd și la Real Madrid”. Mihai Stoica, discurs dur după eșecul FCSB-ului cu Basel din Europa League - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a suferit al treilea eșec la rând în grupa europeană, golurile elvețienilor fiind marcate de Xherdan Shaqiri (dublă) și de Salah. Pentru roș-albaștri a punctat spectaculos Darius Olaru, în minutul 57.
Campioana a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu pentru un henț comis în afara careului.
Mihai Stoica, discurs dur după Basel – FCSB 3-1
Mihai Stoica a transmis că FCSB a suferit o înfrângere nemeritată în Elveția, subliniind ocaziile pe care le-au avut campionii, deși au evoluat timp de mai bine de 80 de minute în 10. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei este de părere că roș-albaștrii au fost superiori pe tot parcursul partidei cu Basel.
„De mult nu mi s-a întâmplat să avem atât de mult ghinion, îmi pare rău pentru că unii jucători au făcut un meci perfect, 7 șuturi pe spațiul porții cu un om în minus, înfrângere nemeritată. Meritam mai mult, din nefericire, golul… al 2-lea gol din nimic.
Dar, uite, că se întâmplă, mai rar. În 10 oameni am fost superiori unei echipe elvețiene care nu ne-a fost superioară. E foarte greu să faci abstracție de la rezultat…
Pantea şi Graovac, joc de excepţie, Olaru? Cât timp a fost pe teren am jucat în 11, face mai multe sprinturi ca cei din atac. Nu trebuie sa îmi explic eu greşelile, că nu le-am făcut eu. Greşelile se văd la toate niveluri, şi la Real Madrid. La portar, când faci o gafă, iese mult în evidenţă.
Ngezana? Nu o să mă auziţi pe mine niciodată să critic un jucător, nu vă pot explica nimic de un jucător anume, pot să vă spun cine a jucat bine, nu pot să critic un jucător după meci”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, după Basel – FCSB 3-1.
“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri
Patronul FCSB-ului spune că îi place echipa, singura dilemă fiind în acest moment în legătură cu echipa ideală. De asemenea, el susţine că FCSB ar fi putut să se impună pe terenul lui Basel, dacă nu ar fi rămas în 10 oameni:
“De ce să nu cred în calificare? Cred pentru că îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Aia o să vedem care o fi. Nu vreau să mai critic jucători, că nu ai ce să.. Echipa și-a dat viața.
Putem să ne calificăm. Să apere Zima, ce e mare lucru? Să mai scoatâ Târnovanu un roșu? Cisotti nu a avut nimic, așa am considerat. Dacă îl băgam pe Zima, nu mai era roșu. S-a întâmplat, la revedere. Mergem mai departe și ne vedem de treaba noastră. Au fost două echipe de bătut.
Bologna și ăștia. Îmi pare rău. Dacă nu eram în 10, îi năuceam pe Basel”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
