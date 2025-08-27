Pe cine mizează Gigi Becali în returul decisiv cu Aberdeen! Alegere surprinzătoare a patronului FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali a spus pe ce jucător se bazează în returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. Aberdeen – FCSB s-a terminat 2-2, după ce roş-albaştrii au condus cu 2-0.

Becali nu îşi face probleme în privinţa returului. E convins că echipa lui se va califica în grupa principală din Europa League. Sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, de unde a fost eliminată de Olympique Lyon, cu scorul general de 7-1.

Gigi Becali e convins că Ngezana va face un meci mare în returul cu Aberdeen

Becali se bazează foarte tare în returul cu Aberdeen pe Siyabonga Ngezana. Evoluţiile fundaşului central al FCSB-ului au fost oscilante în ultima perioadă. Ngezana a comis o eroare majoră în derby-ul cu Rapid, în urma căreia Koljic a marcat golul egalizator. Acelaşi Koljic înscrisese şi primul gol al giuleştenilor, cu călcâiul. Ngezana a avut o bară cu Rapid, iar până la eroarea din prelungirile meciului a avut o prestaţie apreciată de specialişti.

“Noi suntem deja calificați. Pentru ei e meciul secolului, noi am rezolvat meciul secolului.

(n.r.: Sunt periculoși la fazele fixe) Noi o să avem un Ngezana în teren, nu?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.