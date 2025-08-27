Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pe cine mizează Gigi Becali în returul decisiv cu Aberdeen! Alegere surprinzătoare a patronului FCSB-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Pe cine mizează Gigi Becali în returul decisiv cu Aberdeen! Alegere surprinzătoare a patronului FCSB-ului

Pe cine mizează Gigi Becali în returul decisiv cu Aberdeen! Alegere surprinzătoare a patronului FCSB-ului

Publicat: 27 august 2025, 16:53

Comentarii
Pe cine mizează Gigi Becali în returul decisiv cu Aberdeen! Alegere surprinzătoare a patronului FCSB-ului

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a spus pe ce jucător se bazează în returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. Aberdeen – FCSB s-a terminat 2-2, după ce roş-albaştrii au condus cu 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali nu îşi face probleme în privinţa returului. E convins că echipa lui se va califica în grupa principală din Europa League. Sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, de unde a fost eliminată de Olympique Lyon, cu scorul general de 7-1.

Gigi Becali e convins că Ngezana va face un meci mare în returul cu Aberdeen

Becali se bazează foarte tare în returul cu Aberdeen pe Siyabonga Ngezana. Evoluţiile fundaşului central al FCSB-ului au fost oscilante în ultima perioadă. Ngezana a comis o eroare majoră în derby-ul cu Rapid, în urma căreia Koljic a marcat golul egalizator. Acelaşi Koljic înscrisese şi primul gol al giuleştenilor, cu călcâiul. Ngezana a avut o bară cu Rapid, iar până la eroarea din prelungirile meciului a avut o prestaţie apreciată de specialişti.

Noi suntem deja calificați. Pentru ei e meciul secolului, noi am rezolvat meciul secolului.

(n.r.: Sunt periculoși la fazele fixe) Noi o să avem un Ngezana în teren, nu?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Mihai Stoica anunţa că Ngezana este incert pentru partida retur cu Aberdeen, dar se pare că problema s-ar fi rezolvat, iar fundaşul central va fi trimis în teren din primul minut în duelul cu scoţienii.

FCSB – Aberdeen se dispută joi, de la ora 21:30. Roş-albaştrii sunt fără victorie în ultimele 3 meciuri. După meciul retur cu Drita, pe care l-au câştigat cu 3-1, campionii României au făcut 2-2 cu Rapid, 2-2 cu Aberdeen şi au pierdut acasă, cu 2-0, cu FC Argeş. Atât în meciul cu Rapid, cât şi în cel cu Aberdeen, au condus cu 2-0, după care au fost egalaţi.

Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapăFost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Observator
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
16:22
Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă
16:16
Rapid şi FCSB, amendate după incidentele de la derby-ul dintre cele două echipe! Decizia Comisiei de Disciplină
16:03
Gigi Becali, o nouă declarație extrem de arogantă: “Vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în UCL”
16:02
Gigi Becali a visat suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga pentru Louis Munteanu: “Dacă scazi un euro, nu-l mai vezi”
15:52
Jose Mourinho, moment savuros înainte de meciul decisiv pentru grupa UCL: “Credeți-mă sau nu, nu știu cine e”
15:26
Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”