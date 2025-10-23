Remarcatul-surpriză al lui Gigi Becali după FCSB - Bologna 1-2! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a lăudat un jucător, după FCSB – Bologna 1-2, pe care l-a tot criticat în ultima vreme.

Este vorba despre căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani). Becali îl avertiza anterior pe Olaru că nu îl va mai aştepta şi că acesta nu va mai fi titular dacă va continua cu evoluţiile sub aşteptări.

Gigi Becali l-a lăudat pe Darius Olaru

“Pare că și-a revenit Olaru. Bine, a mai greșit el puțin”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro după FCSB – Bologna 1-2.

Becali l-a criticat dur însă pe Adrian Şut, şi el jucător de bază pentru FCSB în ultimele sezoane.

“Meciul ăsta l-a pierdut Șut. În minutul 9 dacă le dai un cadou… Sunt unii jucători cărora le-a intrat în cap că sunt vedete. După ce că luăm gol din cauza ta (n.r: a lui Adrian Şut), te mai dai șef la echipa asta. De unde știi tu să bați lovitură?”, a mai declarat Gigi Becali pentru sursa citată.