Start de coșmar pentru FCSB în confruntarea cu Young Boys! S-a accidentat după 10 minute, iar campioana a primit gol - Antena Sport

FCSB a primit vizita celor de la Young Boys Berna, pe Arena Națională din București. Confruntarea din etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League a început cum nu se poate mai prost pentru campioana României.

Malcom Edjouma a suferit o accidentare serioasă și după doar zece minute a fost nevoit să părăsească terenul. Elias Charalambous nu a avut om la momentul acela pentru schimbare, iar gruparea roș-albastră a jucat în inferioritate numerică și a încasat gol.

Malcom Edjouma a rezistat 10 minute în FCSB – Young Boys

Cu un moral bună după victoria cu Go Ahead Eagles, FCSB o înfruntă pe Young Boys în runda a doua a fazei principale de UEFA Europa League. Startul de meci a fost unul de coșmar pentru campioana României.

După doar zece minute, Malcom Edjouma s-a accidentat și a fost nevoit să părăsească imediat terenul. Pentru că nu trimisese pe nimeni la încălzire, Elias Charalambous nu a putut face schimbare, iar echipa sa a jucat pentru puțin timp în inferioritate numerică.

La doar câteva secunde distanță, elvețienii au reușit să deschidă scorul, la capătul unei faze finalizate de Joel Monteiro. În minutul 13 al partidei, Florin Tănase i-a luat locul lui Edjouma.