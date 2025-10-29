Verdict sumbru pentru FCSB! Europa League va fi un coșmar pentru campioana României. Ce spun cifrele - Antena Sport

FCSB încearcă să își revină pe plan intern, iar victoria cu UTA pare să fie un nou început pentru formația antrenată de Elias Charalambous. În ceea ce privește UEFA Europa League, campioana Ligii 1 speră să egaleze performanța din sezonul trecut.
Cu o victorie după primele trei runde, gruparea roș-albastră nu are cifrele de partea sa, iar previziunile statisticienilor sunt sumbre în ceea ce privește acest sezon european.
FCSB, ca și eliminată din faza principală a Europa League
FCSB are trei puncte după primele trei etape din faza principală de UEFA Europa League, iar finanțatorul Gigi Becali speră în continuare la reeditarea performanței din stagiunea precedentă, când echipa sa a ajuns până în optimi.
Rezultatele și programul nu avantajează deloc formația antrenată de Elias Charalambous. Potrivit statisticienilor de la Football Rankings, campioana României are 93% șanse să fie eliminată încă din faza aceasta.
Sursa citată menționează că Maccabi Tel Aviv, Utrecht, FC Salzburg, Glasgow Rangers și Malmo FF sunt celelalte care nu vor reuși nici măcar clasarea pe un loc de play-off.
❌ SIX CLUBS most likely to get eliminated in the league stage of the Europa League:
🇮🇱 Maccabi Tel Aviv – 99%
🇳🇱 Utrecht – 97%
🇦🇹 Salzburg – 96%
🏴 Rangers – 96%
🇸🇪 Malmö – 94%
🇷🇴 FCSB – 93%
➡️ Complete European qualifying predictions at our Page (up in profile bio)! pic.twitter.com/uVpYyxiBon
— Football Rankings (@FootRankings) October 28, 2025
Programul celor de la FCSB în Europa League
Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)
