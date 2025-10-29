Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: "Trișori". Riscă excluderea din Liga Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: "Trișori". Riscă excluderea din Liga Campionilor

Fotbal extern

Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: “Trișori”. Riscă excluderea din Liga Campionilor

Andrei Nicolae Publicat: 29 octombrie 2025, 10:23

Acuzații dure spre echipa lui Laurențiu Reghecampf: Trișori. Riscă excluderea din Liga Campionilor

Laurențiu Reghecampf, la prezentarea oficială de la Al-Hilal Omdurman / Facebook Al Hilal S.C

Laurențiu Reghecampf a reușit să se califice alături de Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce a trecut de două tururi preliminare, însă prezența formației din Sudan e în pericol. Cea mai recentă adversară a trupei românului a declanșat un scandal, după ce a lansat acuzații dure care ar putea să lase formația lui “Reghe” în afara celei mai tari competiții de pe continent.

Al-Hilal Omdurman s-a calificat în grupele Ligii Campionilor după ce a trecut de în “dubla” decisivă de kenyenii de la Police FC cu scorul general de 4-1. Cu toate acestea, oficialii formației din centrul Africii au sesizat că Laurențiu Reghecampf ar fi încălcat regulamentul care prevede faptul că un club poate folosi maxim 10 jucători străini, potrivit fanatik.ro.

Acuzațiile rivalilor + cum răspunde echipa lui Reghecampf

Antrenorul român a avut la dispoziție 13 fotbaliști care nu sunt sudanezi, ei provenind din diverse țări, precum Burkina Faso, RD Congo sau Nigeria. Din acest motiv, oficialii de la Police FC au ieșit cu următoarele declarații: “La Al Hilal Omdurman sunt niște trișori! Dar vor plăti pentru ce au făcut“.

Cei de la Al-Hilal Omdurman au ieșit cu o replică și au explicat că mai mulți jucători ar fi fost naturalizați, acesta fiind motivul pentru care Reghecampf și-a permis să îi folosească. Confederația Africană de Fotbal urmează probabil să analizeze situația creată și să vină cu un verdict în acest sens.

În cazul în care se constată că Al-Hilal Omdurman a greșit, atunci echipa va fi exclusă din grupele Ligii Campionilor, performanță care reprezenta un obiectiv pentru “Reghe”. Formația românului are și alte probleme, ținând cont că a cerut să evolueze într-un campionat din altă țară, invocând războiul civil din Sudan.

