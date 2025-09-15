Ce îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Alanyaspor! Dezvăluirile făcute de Bogdan Stancu - Antena Sport

Bogdan Stancu, fost jucător la Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor și Eyupspor, a vorbit despre ce îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Alanyaspor, echipa pentru care “Prinţul” a debutat deja.

După o experienţă de 11 ani în fotbalul turcesc, atacantul pe care FCSB îl vindea pe 5 milioane de euro în 2011, la Galatasaray, a vorbit despre presiunea care se pune pe jucătorii străini.

Ce îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Alanyaspor

“Alanyaspor este o echipă bună a campionatului turc. Un club stabil unde condițiile sunt foarte bune, unde poți crește în valoare ca și jucător. Totuși, campionatul Turciei este unul foarte dificil, cu o intensitate bună, ritm de joc, agresivitate.

Așteptările sunt mari de la jucătorii străini, trebuie să confirmi și să te impui destul de repede pentru că și răbdarea conducătorilor este una limitată. Cu siguranță că tatăl său stie ce sfaturi să îi dea. Îi doresc multă baftă”, a spus Bogdan Stancu, citat de digisport.ro.

Gică Hagi, fericit după debutul lui Ianis în Turcia

Ianis Hagi a fost introdus în teren în meciul dintre Konyaspor și Alanyaspor în minutul 66, având contribuţie la golul de 2-1 marcat de echipa sa. Gică Hagi a fost fericit după debutul mijlocaşului de 26 de ani cotat la 1.5 milioane de euro.