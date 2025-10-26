Dennis Man a jucat 71 în Feyenoord - PSV! Ce notă a primit fotbalistul român - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man a jucat 71 în Feyenoord – PSV! Ce notă a primit fotbalistul român

Dennis Man a jucat 71 în Feyenoord – PSV! Ce notă a primit fotbalistul român

Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 17:42

Dennis Man în meciul cu Feyenoord / Profimedia

După evoluția fantastică din UEFA Champions League, Dennis Man a fost titularizat de Peter Bosz duminică în derby-ul cu Feyenoord Rotterdam, din etapa a 10-a din Eredivisie.

Jucătorul român a evoluat 71 de minute în confruntarea de pe De Kuip, după care a fost înlocuit de antrenorul său cu bosniacul Esmir Bajraktarevic.

Dennis Man, fără șut expediat în Feyenoord – PSV

La doar câteva zile după prestația entuziasmantă din Liga Campionilor, Dennis Man a fost titularizat și în campionatul Olandei. Campioana PSV a jucat pe terenul celor de la Feyenoord, iar meciul a fost unul spectaculos.

Față de partida cu Napoli, când a reușit să marcheze de două ori, Man nu a jucat la fel de bine și în deplasarea de pe De Kuip. Acesta nu a expediat nici măcar un șut spre poarta adversă și a fost înlocuit în minutul 71.

Pentru prestația sa din acest joc, cei de la Sofa Score l-au notat pe fotbalistul român cu 6.6, aceasta fiind peste media întregii echipe din Eredivisie.

