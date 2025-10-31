Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia: "Un tipic plângăcios. S-a lăsat impresia că e un martir" - Antena Sport

Edi Iordănescu a fost ținta unei publicații poloneze, care nu l-a iertat pe fostul selecționer pentru modul în care a avut mereu ceva de comentat despre situația de la echipă. Articolul scris de jurnaliștii din centrul Europei a fost publicat cu puțin timp înainte de momentul în care clubul a anunțat decizia antrenorului de a-și da demisia.

Polonezii l-au numit pe Iordănescu drept un “tipic plângăcios” și l-au criticat pentru că a folosit presa din România drept o platformă de a face comentarii asupra condițiilor de la propriul club. Decizia lui Iordănescu de a pleca până la urmă de la Legia, după ce a mai luat în considerare o dată acest lucru, a venit după eșecul din Cupă contra celor de la Pogon Szczecin.

Presa din Polonia nu l-a menajat pe Edi Iordănescu

După ultimul eșec, Iordănescu anunțase că va discuta alături de conducere, iar ziariștii din Polonia au scris un articol, anticipând probabil decizia finală a fostului selecționer. Astfel, jurnaliștii au ajuns la concluzii dure și nu l-au menajat deloc pe antrenorul de 47 de ani.

“Încă de la venirea sa în Polonia, Edward Iordănescu s-a făcut remarcat ca un tipic plângăcios. S-a văitat despre orice. Transferurile nu erau bune, veniseră la momentul nepotrivit, prea multe meciuri, lot restrâns, accidentări, deplasări, lipsă de somn, greșeli de arbitraj. Se plângea non-stop.

Dădea interviuri sau lăsa să scape informații către presa românească, în care descria condițiile de muncă presupus extrem de dificile de la Legia. S-a lăsat impresia că Iordănescu este un martir în Polonia, și nu probabil cel mai bine plătit antrenor al unei echipe de club.