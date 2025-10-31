Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia: "Un tipic plângăcios. S-a lăsat impresia că e un martir" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia: “Un tipic plângăcios. S-a lăsat impresia că e un martir”

Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia: “Un tipic plângăcios. S-a lăsat impresia că e un martir”

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 13:41

Comentarii
Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia: Un tipic plângăcios. S-a lăsat impresia că e un martir

Edi Iordănescu, în timpul unui meci / Profimedia

Edi Iordănescu a fost ținta unei publicații poloneze, care nu l-a iertat pe fostul selecționer pentru modul în care a avut mereu ceva de comentat despre situația de la echipă. Articolul scris de jurnaliștii din centrul Europei a fost publicat cu puțin timp înainte de momentul în care clubul a anunțat decizia antrenorului de a-și da demisia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Polonezii l-au numit pe Iordănescu drept un “tipic plângăcios” și l-au criticat pentru că a folosit presa din România drept o platformă de a face comentarii asupra condițiilor de la propriul club. Decizia lui Iordănescu de a pleca până la urmă de la Legia, după ce a mai luat în considerare o dată acest lucru, a venit după eșecul din Cupă contra celor de la Pogon Szczecin.

Presa din Polonia nu l-a menajat pe Edi Iordănescu

După ultimul eșec, Iordănescu anunțase că va discuta alături de conducere, iar ziariștii din Polonia au scris un articol, anticipând probabil decizia finală a fostului selecționer. Astfel, jurnaliștii au ajuns la concluzii dure și nu l-au menajat deloc pe antrenorul de 47 de ani.

Încă de la venirea sa în Polonia, Edward Iordănescu s-a făcut remarcat ca un tipic plângăcios. S-a văitat despre orice. Transferurile nu erau bune, veniseră la momentul nepotrivit, prea multe meciuri, lot restrâns, accidentări, deplasări, lipsă de somn, greșeli de arbitraj. Se plângea non-stop.

Dădea interviuri sau lăsa să scape informații către presa românească, în care descria condițiile de muncă presupus extrem de dificile de la Legia. S-a lăsat impresia că Iordănescu este un martir în Polonia, și nu probabil cel mai bine plătit antrenor al unei echipe de club.

Reclamă
Reclamă

Totuși, dacă rezultatele l-ar fi apărat pe român, nu ar fi fost nicio problemă“, au scris cei de la zawodtyper.pl.

Edi Iordănescu a părăsit-o pe Legia Varșovia după un bilanț de 11 victorii, șase remize și șapte eșecuri.

Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai multFacturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Observator
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”
15:43
Dinamo – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Alb-roșiii caută prima victorie după 8 ani în fața “feroviarilor”
14:38
Gigi Becali a râs de Edi Iordănescu după demisia de la Legia: “Să se ducă acum la CSA Steaua”
14:18
Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: “Trimit copii de 15 ani”. Anunț făcut după meciul de la Bistrița
14:10
Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică”
13:57
Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia: “Încercăm să găsim un acord decent”
13:15
Încă un meci uriaş pentru România! FRF a anunţat candidatura pentru finalele Europa League din 2028 şi 2029
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului