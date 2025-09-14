Gică Hagi a vorbit despre debutul lui Ianis la Alanyaspor. Avertismentul "Regelui" pentru fiul său - Antena Sport

Gheorghe Hagi a acordat câteva declarații înainte să plece la Lisabona pentru meciul caritabil în care va face parte din echipa numită Legendele Lumii. Printre altele, “Regele” a vorbit și despre debutul lui Ianis Hagi la Alanyaspor, jucătorul de 26 de ani intrând pe teren în minutul 66.

Legenda României s-a arătat fericit că fiul său a revenit pe teren, însă a ținut să tragă și un semnal de alarmă.

Gică Hagi: “Ambiția trebuie să fie motivația numărul 1”

Ianis Hagi a intrat pe teren din postura de rezervă în duelul dintre Konyaspor și Alanyaspor și a contribuit la faza golului decisiv, care a adus victoria echipei sale. După meci, mijlocașul a fost chiar unul dintre fotbaliștii remarcați de antrenorul său, iar bucuria sa de a reveni pe gazon s-a văzut și pe rețelele sociale.

Despre debutul lui Ianis la noua echipă a vorbit chiar tatăl său, Gică Hagi, care a dezvăluit că a vorbit cu el și că este fericit că jucătorul de 26 de ani s-a întors în țara în care s-a născut. Cu toate acestea, “Regele” a menționat că acum fiul său e nevoit să o ia de la capăt, avertizându-l astfel că nu are timp prea mult să se bucure de revenirea pe teren.

“Sunt bucuros că s-a întors în Turcia, acolo s-a născut. Sunt fericit pentru el. Ușor ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea a ce înseamnă un meci de 90 de minute și toate o să vină. Clar că am vorbit cu el, am fost acolo. Mie mi-a mers foarte bine în Turcia, e fericit că e acolo.