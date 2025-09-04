Ianis Hagi, dorit de Dinamo Kiev! Dezvăluirea selecţionerului Mircea Lucescu - Antena Sport

Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, a dezvăluit că Ianis Hagi a fost dorit şi de către Dinamo Kiev. În cele din urmă, fiul lui Gică Hagi a ales Antalyaspor.
La conferinţa de presă organizată înaintea meciului cu Canada, care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, Mircea Lucescu a analizat decizia lui Ianis Hagi de a merge în Turcia.
Ianis Hagi putea merge şi la Dinamo Kiev
“(n.r: Apropo de jucători care nu au jucat, Ianis Hagi lipseşte) Am vorbit cu el aseară. E bine că a găsit echipă. E bine că a găsit ce şi-a dorit el, pentru că au fost discuţii la un moment dat. Am intervenit şi eu, şi cu Rapidul, el n-a vrut la Rapid, cu Dinamo Kiev. Preşedinţii de acolo, fraţii Surkis, îl doreau, e foarte bine ce a ales, e excelent.
Vorbind aseară cu el, mi-a spus. Din momentul ăsta, te gândeşti doar la ce ai de făcut. Te aştept din momentul în care începi să joci. Regreta şi el că nu a găsit mai devreme ca să facă parte din echipa naţională.
Campionatul Turciei e, cred, cel mai important după cele 5 mari. Un campionat cu jucători foarte buni, cu experienţă, cu stadioanele pline. A ales un campionat care îl stimulează, aşa cum i-a stimulat şi pe alţi jucători români care au fost la Beşiktaş, Fenerbahce sau pe unde au mai fost”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu la conferinţa de presă de dinainte de meciul cu Canada.
Transferul lui Ianis Hagi la Antalyaspor urmează să fie oficializat în orele următoare. Fiul lui Gică Hagi era liber de contract de la finalul sezonului trecut, atunci când s-a despărţit de Rangers. S-au vehiculat în această vară mai multe variante pentru Ianis Hagi, inclusiv din top 5 campionate din Europa. Ianis Hagi dorea un campionat din Top 5, acesta fiind şi motivul pentru care a aşteptat atât de mult până să semneze cu o nouă echipă. S-a vorbit despre interesul Borussiei Monchengladbach. Recent, s-a aflat că Elche, echipă din LaLiga, îl dorea pe Ianis Hagi, dar salariul pe care i-l oferea internaţionalului român era de circa două ori mai mic decât cel pe care Ianis îl va încasa la Antalyaspor.
Din Turcia, Ianis Hagi a fost dorit şi de nou-promovata Fatih Karagumruk. Tatăl lui Ianis Hagi, “Regele” Gică Hagi, a scris istorie în Turcia, în tricoul lui Galatasaray, fiind unul dintre cei mai iubiţi jucători din istoria echipei din Istanbul.
