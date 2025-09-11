Ianis Hagi poate debuta sâmbătă pentru Alanyaspor. Programul din weekend al celor mai importanți stranieri - Antena Sport

România este reprezentată de stranieri în multe campionate din lume, unii dintre ei evoluând în prezent în unele dintre cele mai importante ligi din Europa. Dennis Man, Andrei Rațiu sau Nicolae Stanciu vor avea ocazia să joace pentru echipele lor de club din nou în acest weekend.
De altfel, Ianis Hagi va avea ocazia să debuteze pentru Alanyaspor, echipa din Superliga Turciei căreia i s-a alăturat pe finalul perioadei de mercato.
Când joacă stranierii români. Programul meciurilor
Ianis Hagi a intrat deja în circuitul celor de la Alanyaspor, după ce a fost prezentat oficial la echipa care se află în prezent pe locul 9 în Turcia. Fiul “Regelui” a fost prezent la antrenamente și ar putea debuta sâmbătă, în fața celor de la Konyaspor.
Cu toate acestea, merită menționat că lipsa de jocuri oficiale din ultimele luni ale lui Hagi îl poate face pe antrenorul său să îl lase pe bancă sau să nu îl folosească deloc momentan. Pe lângă jucătorul de 26 de ani, Vladislav Blănuță ar putea debuta și el pentru noua echipă, Dinamo Kiev, după ce a devenit și el recent stranier.
Tot în campionatul în care a venit Ianis Hagi își pot face apariția și Alexandru Maxim, Deian Sorescu (Gaziantep) sau Valentin Mihăilă (Rizespor) pentru echipele lor de club. Mergând în Grecia, una dintre rivalele istorice ale “țării semilunii”, România mai are câțiva stranieri.
Răzvan Marin e gata pentru un nou meci la AEK Atena, în timp ce Olimpiu Moruțan (Aris Salonic) și Andrei Ivan (Panserraikos) sunt și ei apți de datorie, cel din urmă fiind pregătit pentru un meci “de foc” cu Olympiacos.
În țările cu un fotbal și mai calitativ decât cele menționate anterior, Ianis Stoica (Estrela Amadora), Tony Strata (Vitoria Guimaraes) Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Nicolae Stanciu (Genoa) sau Dennis Man (PSV Eindhoven) sunt și ei gata de luptă. Tot într-un stat bine dezvoltat din punct de vedere sportiv, dar într-un eșalon inferior, Virgil Ghiță va evolua pentru Hannover 96.
Programul exact al stranierilor în campionatele în care evoluează
Sâmbătă, 13 septembrie
- Oblon – Dinamo Kiev, Ora 15:30
- Olympiacos – Panserraikos, Ora 18:00
- NEC Nijmegen – PSV Eindhoven, Ora 19:45
- Konyaspor – Alanyaspor, Ora 20:00
- Hannover 96 – Hertha Berlin, Ora 21:30
Duminică, 14 septembrie
- Estrela Amadora – Vitoria Guimaraes, Ora 17:30
- Osasuna – Rayo Vallecano, Ora 19:30
- Gaziantep – Kocaelispor, Ora 20:00
- Levadiakos – AEK Atena, Ora 20:00
Luni, 15 septembrie
- Rizespor – Genclebirligi, ora 20:00
- Como – Genoa, Ora 21:45
