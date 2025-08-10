Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan - Antena Sport

Ies la iveală imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Imediat după ce a semnat cu echipa din Sudan, antrenorul român a avut parte de o şedinţă foto spectaculoasă. Imaginile s-au viralizat imediat pe reţelele de socializare. Reghe tocmai a bătut palma cu cei de la Al-Hilal Omdurman.
Laurențiu Reghecampf are parte de o experienţă exotică. Tehnicianul român în vârstă de 49 de ani tocmai a semnat cu cei de la la Al-Hilal Omdurman, din Sudan, prima ligă, actualul lider al clasamentului.
Laurenţiu Reghecampf, protagonistul unor imagini virale
Totuși, antrenorul român a surprins pe toată lumea în momentul în care a semnat cu liderul din Sudan.
La două zile după ce a ajuns în Sudan, Laurențiu Reghecampf a plecat din țară. S-a aflat imediat de ce a luat această decizie. Potrivit informațiilor oferite de Al-Hilal Omdurman, antrenorul român a mers în Zanzibar pentru a urmări meciurile echipei naționale în cadrul Campionatului Local pe Națiunile Africane „CHAN”.
Înainte să plece din Sudan, Laurențiu Reghecampf a fost protagonistul unei ședințe foto inedite. Tehnicianul român s-a îmbrăcat în haine tradiționale și a părut extrem de fericit, semn că s-a adaptat deja stilului de viață din zonă.
Anunţ despre Laurenţiu Reghecampf după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman
S-a decis să aaccepte o ofertă mai puţin obişnuită pentru un tehnician din România. A semnat cu liderul din Sudan şi vrea să scrie istorie pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Până atunci, antrenorul român i-a impresionat deja pe sudanezi cu CV-ul său ca antrenor, iar presa din zonă a avut doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului nostru, conform ngmisr.com.
“Reghecampf are un palmares remarcabil ca antrenor, lucrând anterior în mai multe ligi, în special în România, Bulgaria, Azerbaidjan și Tunisia. A câștigat nouă trofee diferite în timpul carierei sale, printre care cinci în regiunea arabă.