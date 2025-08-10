Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan - Antena Sport

Ies la iveală imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Imediat după ce a semnat cu echipa din Sudan, antrenorul român a avut parte de o şedinţă foto spectaculoasă. Imaginile s-au viralizat imediat pe reţelele de socializare. Reghe tocmai a bătut palma cu cei de la Al-Hilal Omdurman.

Laurențiu Reghecampf are parte de o experienţă exotică. Tehnicianul român în vârstă de 49 de ani tocmai a semnat cu cei de la la Al-Hilal Omdurman, din Sudan, prima ligă, actualul lider al clasamentului.

Laurenţiu Reghecampf, protagonistul unor imagini virale

Liber de contract în ultimele luni, după ce a fost dat afară de la Esperance Tunis Laurențiu Reghecampf a semnat cu liderul din Sudan. Asta deşi a figurat pe lista mai multor cluburi din străinătate în ultimele luni. Totuși, antrenorul român a surprins pe toată lumea în momentul în care a semnat cu liderul din Sudan.

La două zile după ce a ajuns în Sudan, Laurențiu Reghecampf a plecat din țară. S-a aflat imediat de ce a luat această decizie. Potrivit informațiilor oferite de Al-Hilal Omdurman, antrenorul român a mers în Zanzibar pentru a urmări meciurile echipei naționale în cadrul Campionatului Local pe Națiunile Africane „CHAN”.

Înainte să plece din Sudan, Laurențiu Reghecampf a fost protagonistul unei ședințe foto inedite. Tehnicianul român s-a îmbrăcat în haine tradiționale și a părut extrem de fericit, semn că s-a adaptat deja stilului de viață din zonă.