Lionel Messi se întoarce la naționala Argentinei! Va juca în ultimele meciuri din preliminariile pentru World Cup - Antena Sport

Lionel Messi se întoarce la naționala Argentinei! Va juca în ultimele meciuri din preliminariile pentru World Cup

Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi se întoarce la naționala Argentinei! Va juca în ultimele meciuri din preliminariile pentru World Cup

Lionel Messi se întoarce la naționala Argentinei! Va juca în ultimele meciuri din preliminariile pentru World Cup

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 18:58

Lionel Messi se întoarce la naționala Argentinei! Va juca în ultimele meciuri din preliminariile pentru World Cup

Profimedia

Selecționerul Lionel Scaloni l-a convocat pe Lionel Messi la echipa națională a Argentinei, pentru meciurile cu Venezuela și Ecuador. Vor fi ultimele 2 partide din preliminariile pentru World Cup 2026, din zona Americii de Sud.

Argentina este deja calificată la World Cup 2026, competiție care se va vedea, în exclusivitate, în Universul Antena. Lionel Messi luptă pentru a fi în lotul Argentinei la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Lionel Messi a fost convocat la echipa națională a Argentinei

Superstarul de la Inter Miami a revenit astfel la echipa națională, după ce a ratat acțiunea precedentă, din cauza unei accidentări. Lionel Messi nu a jucat în meciurile cu Chile și Columbia, din luna iunie.

De asemenea, Lionel Scaloni a convocat mai mulți jucători în premieră, la echipa națională. Este vorba despre: Claudio Escheverii (Manchester City), Alan Varela (FC Porto), Nicolas Paz (Como), Valentin Carboni (Genoa) și Jose Manuel Lopez (Palmeiras).

Cum arată lotul Argentinei, pentru acțiunea din luna septembrie:

Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa/Anglia), Walter Benitez (Crystal Palace/Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille/Franţa);

Fundaşi: Cristian Romero (Tottenham Hotspur/Anglia), Nicolas Otamendi (Benfica/Portugalia), Nahuel Molina (Atletico Madrid/Spania), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille/Franţa), Juan Foyth (Villarreal/Spania), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon/Franţa), Marcos Acuna (River Plate), Julio Soler (Bournemouth/Anglia), Facundo Medina (Olympique Marseille/Franţa);

Mijlocaşi: Alexis Mac Allister (Liverpool/Anglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Germania), Alan Varela (FC Porto/Portugalia), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Paz (Como/Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami/SUA), Giovani Lo Celso (Real Betis Sevilla/Spania), Claudio Echeverri (Manchester City/Anglia), Franco Mastantuono (Real Madrid/Spania), Valentín Carboni (Genoa/Italia);

Atacanţi: Giuliano Simeone (Atletico Madrid/Spania), Angel Correa (Tigres/Mexic), Julian Alvarez (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Gonzalez (Juventus/Italia), Lionel Messi (Inter Miami/SUA), Lautaro Martinez (Inter Milano/Italia), Jose Manuel Lopez (Palmeiras/Brazilia).

Lionel Messi, o nouă prestaţie stelară! Remontada şi calificare în finala Leagues Cup pentru Inter Miami

Lionel Messi a fost autorul a două goluri în meciul din semifinalele Leagues Cup, câştigat de Inter Miami cu 3-1, în faţa rivalei din Florida, Orlando City. Echipa starului argentinian a obţinut astfel calificarea în ultimul act al competiţiei pe care a câştigat-o în 2023.

Acesta a fost meciul de revenire a lui Lionel Messi, după ce a fost nevoit să ia o altă pauză din cauza accidentărilor. Nici nu s-a simţit însă că este vorba despre un meci de revenire atunci când Messi a marcat de două ori în 11 minute.

Oaspeţii au deschis scorul în primul minut de prelungiri, prin croatul Marco Pasalic. În repriza secundă, Inter Miami a tot căutat golul egalizator, iar acesta a venit abia în minutul 77.

Lionel Messi a transformat în minutul 77 o lovitură de la 11 metri. Argentinianul a marcat fără emoţii din penalty-ul obţinut de Luis Suarez. În minutul 88, Lionel Messi şi-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, după o pasă primită de la Jordi Alba.

Scorul final al partidei a fost stabilit de tânărul venezuelean Telasco Segovia, cel care a înscris în urma unei combinaţii cu Luis Suarez.

În ultimul act din Leagues Cup, competiţie care adună la start echipe din MLS şi Liga MX (campionatul mexican), se vor întâlni Seattle Sounders şi Inter Miami.

