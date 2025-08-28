Lionel Messi se întoarce la naționala Argentinei! Va juca în ultimele meciuri din preliminariile pentru World Cup - Antena Sport

Selecționerul Lionel Scaloni l-a convocat pe Lionel Messi la echipa națională a Argentinei, pentru meciurile cu Venezuela și Ecuador. Vor fi ultimele 2 partide din preliminariile pentru World Cup 2026, din zona Americii de Sud.

Argentina este deja calificată la World Cup 2026, competiție care se va vedea, în exclusivitate, în Universul Antena. Lionel Messi luptă pentru a fi în lotul Argentinei la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Lionel Messi a fost convocat la echipa națională a Argentinei

Superstarul de la Inter Miami a revenit astfel la echipa națională, după ce a ratat acțiunea precedentă, din cauza unei accidentări. Lionel Messi nu a jucat în meciurile cu Chile și Columbia, din luna iunie.

De asemenea, Lionel Scaloni a convocat mai mulți jucători în premieră, la echipa națională. Este vorba despre: Claudio Escheverii (Manchester City), Alan Varela (FC Porto), Nicolas Paz (Como), Valentin Carboni (Genoa) și Jose Manuel Lopez (Palmeiras).

Cum arată lotul Argentinei, pentru acțiunea din luna septembrie: