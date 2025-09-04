Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev

Fotbal extern

Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev

Publicat: 4 septembrie 2025, 21:28

Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță, în timpul unui videoclip postat de Dinamo Kiev/ Instagram

Vladislav Blănuță a transmis un scurt mesaj în limba ucraineană, după scandalul uriaș provocat în Ucraina. El a fost acuzat că a distribuit videoclipuri cu un controversat om de televiziune rus, în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia. 

Dinamo Kiev a emis un comunicat amplu, în care a numit gesturile lui Vladislav Blănuță ca fiind „greșeli ale trecutului”. Clubul i-a luat apărarea atacantului român și a subliniat faptul că el susține Ucraina în conflictul cu rușii. 

Vladislav Blănuță, mesaj scurt după scandalul provocat în Ucraina 

Ulterior, la scurt timp după comunicatul postat, pe paginile celor de la Dinamo Kiev a apărut și un videoclip cu Vladislav Blănuță. Atacantul român de 23 de ani a fost pus de către cei din club să citească un mesaj în limba ucraineană, în care își exprimă mândria de a evolua la clubul din capitala Ucrainei. 

„Dragi ucraineni și ucrainene. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”, a transmis Vladislav Blănuță, pe Instagramul celor de la Dinamo Kiev. 

Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova. Adrian Mititelu a încasat suma de 2,6 milioane de euro în schimbul vârfului care în sezonul trecut a fost împrumutat la U Cluj.  

Blănuță a semnat un contract valabil până în 2030 cu echipa care este calificată în grupa principală de Europa League. Atacantul cotat la 1,8 milioane de euro va încasa un salariu anual de 520.000 de euro. 

