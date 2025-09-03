Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray - Antena Sport

Proaspăt transferat de la Manchester City la Galatasaray, fotbalistul Ilkay Gundogan a cumpărat o pagină de publicitate în ziarul local Manchester Evening News pentru a adresa o scrisoare deschisă fanilor clubului şi foştilor săi coechipieri, transmite L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de a se alătura lui Galatasaray cu un contract pe doi ani, Ilkay Gundogan a vrut să transmită un mesaj fanilor lui Manchester City şi foştilor săi coechipieri. În loc să posteze pur şi simplu pe reţelele sale de socializare, mijlocaşul în vârstă de 34 de ani a cumpărat o pagină de publicitate în ziarul local Manchester Evening News pentru a-şi publica scrisoarea deschisă.

Cum le-a mulțumit Ilkay Gundogan fanilor lui Manchester City

“Dragi fani ai lui Manchester City, dragi coechipieri, dragi angajaţi ai clubului, din adâncul inimii mele, aş dori să vă mulţumesc”, a scris Gundogan în introducere, înainte de a reflecta asupra anilor petrecuţi la City, de care se desparte pentru a se alătura “clubului său preferat din copilărie”, notează agerpres.ro.

“Ne vedem curând, cel târziu la sfârşitul lunii ianuarie pentru Liga Campionilor”, a încheiat el, referindu-se la meciul din această competiţie pe care Galatasaray îl va juca pe 28 ianuarie împotriva lui Manchester City.

Fostul internaţional german (82 selecţii, 19 goluri) revenise la Manchester City anul trecut, după un sezon petrecut la FC Barcelona.