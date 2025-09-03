Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray - Antena Sport

Proaspăt transferat de la Manchester City la Galatasaray, fotbalistul Ilkay Gundogan a cumpărat o pagină de publicitate în ziarul local Manchester Evening News pentru a adresa o scrisoare deschisă fanilor clubului şi foştilor săi coechipieri, transmite L’Equipe.
Înainte de a se alătura lui Galatasaray cu un contract pe doi ani, Ilkay Gundogan a vrut să transmită un mesaj fanilor lui Manchester City şi foştilor săi coechipieri. În loc să posteze pur şi simplu pe reţelele sale de socializare, mijlocaşul în vârstă de 34 de ani a cumpărat o pagină de publicitate în ziarul local Manchester Evening News pentru a-şi publica scrisoarea deschisă.
Cum le-a mulțumit Ilkay Gundogan fanilor lui Manchester City
“Dragi fani ai lui Manchester City, dragi coechipieri, dragi angajaţi ai clubului, din adâncul inimii mele, aş dori să vă mulţumesc”, a scris Gundogan în introducere, înainte de a reflecta asupra anilor petrecuţi la City, de care se desparte pentru a se alătura “clubului său preferat din copilărie”, notează agerpres.ro.
“Ne vedem curând, cel târziu la sfârşitul lunii ianuarie pentru Liga Campionilor”, a încheiat el, referindu-se la meciul din această competiţie pe care Galatasaray îl va juca pe 28 ianuarie împotriva lui Manchester City.
Fostul internaţional german (82 selecţii, 19 goluri) revenise la Manchester City anul trecut, după un sezon petrecut la FC Barcelona.
Jucătorul de origine turcă a câştigat cinci titluri în Premier League cu ”cetăţenii”, între 2016 şi 2023.
Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray
Mijlocaşul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marţi la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câştigat Liga Campionilor în calitate de căpitan în 2023.
„A fost semnat un contract cu jucătorul, valabil până la sfârşitul sezonului 2026/2027”, a anunţat Galatasaray într-un comunicat.
Nu se va plăti nicio indemnizaţie de transfer, a precizat clubul turc, notează news.ro.
Fostul internaţional şi căpitan al Germaniei (82 de selecţii, 19 goluri) s-a întors la Manchester City anul trecut, după un sezon petrecut la Barcelona. Jucătorul de origine turcă câştigase anterior cinci titluri în Premier League echipa lui Pep Guardiola între 2016 şi 2023.
Gündogan, care s-a remarcat în Bundesliga cu Borussia Dortmund (2011-2016), va juca la Galatasaray alături de Leroy Sané, fostul său coechipier din naţionala Germaniei.
