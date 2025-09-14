Oficialii lui Fenerbahce au explicat motivul pentru care l-au demis pe Jose Mourinho: "Nu am văzut asta!" - Antena Sport

Oficialii lui Fenerbahce au venit cu o serie de clarificări, după plecarea lui Jose Mourinho. Mesajul vine la aproximativ două săptămâni de la plecarea lusitanului.
Mourinho a rezistat un an pe banca celor de la Fenerbahce. În acest sezon, turcii au fost eliminați din play-off-ul Champions League de Benfica și au obținut astfel calificarea în Europa League, acolo unde se vor duela și cu FCSB, campioana României.
Oficialii lui Fenerbahce au spus de ce a fost demis Jose Mourinho
Președintele lui Fenerbahce, Ali Koc, a explicat că nu înfrângerea cu Benfica a reprezentat motivul principal din spatele demiterii lui Jose Mourinho.
Concret, oficialul a transmis faptul că oamenii din conducerea echipei au fost nemulțumiți de faptul că elevii lui Jose Mourinho nu prestau un fotbal ofensiv. Astfel, aceștia au luat decizia de a-l îndepărta pe lusitan.
“A fost foarte dificil să ne despărțim de Jose Mourinho. A făcut parte din familia mea, iar relația dintre noi era foarte bună. Nu a fost vorba doar de fotbal, ci de o relație de familie.
În sezonul trecut nu am văzut un fotbal ofensiv. Am discutat acest aspect și credeam că suntem de acord. Când a început noul sezon, prestațiile din primele cinci meciuri oficiale au fost la fel precum cele din sezonul trecut.
Oricine poate fi eliminat de Benfica, însă m-a deranjat modul în care am jucat. Având în vedere că nu prea vedeam luminița de la capătul tunelului, a trebuit să luăm această decizie.
Nu s-a plâns nimeni de modul în care Jose Mourinho a lucrat. Din contră, este genul de antrenor care lucrează extraordinar de mult. Din punctul meu de vedere, nu există resentimente”, a spus președintele lui Fenerbahce, citat de record.pt.
- Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: “E unul dintre noi”
- Ce a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei
- Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
- Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat
- Vladislav Blănuță, tratament “rece” din partea propriilor colegi după debutul la Dinamo Kiev: “Nu e prea bine”