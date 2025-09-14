Oficialii lui Fenerbahce au explicat motivul pentru care l-au demis pe Jose Mourinho: "Nu am văzut asta!" - Antena Sport

Oficialii lui Fenerbahce au venit cu o serie de clarificări, după plecarea lui Jose Mourinho. Mesajul vine la aproximativ două săptămâni de la plecarea lusitanului.

Mourinho a rezistat un an pe banca celor de la Fenerbahce. În acest sezon, turcii au fost eliminați din play-off-ul Champions League de Benfica și au obținut astfel calificarea în Europa League, acolo unde se vor duela și cu FCSB, campioana României.

Oficialii lui Fenerbahce au spus de ce a fost demis Jose Mourinho

Președintele lui Fenerbahce, Ali Koc, a explicat că nu înfrângerea cu Benfica a reprezentat motivul principal din spatele demiterii lui Jose Mourinho.

Concret, oficialul a transmis faptul că oamenii din conducerea echipei au fost nemulțumiți de faptul că elevii lui Jose Mourinho nu prestau un fotbal ofensiv. Astfel, aceștia au luat decizia de a-l îndepărta pe lusitan.

“A fost foarte dificil să ne despărțim de Jose Mourinho. A făcut parte din familia mea, iar relația dintre noi era foarte bună. Nu a fost vorba doar de fotbal, ci de o relație de familie.