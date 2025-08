Probleme pentru Mircea Rednic la Standard Liege! Ce l-a nemulţumit pe antrenorul român. Reproşuri la finalul meciului - Antena Sport

Mircea Rednic are probleme la noua sa echipă. După ce a plecat de la UTA, antrenorul român a semnat cu formaţia belgiană, Standard Liege. A avut un început bun de campionat, cu o victorie în deplasare, dar în runda secundă lucrurile nu au mai stat deloc aşa. Cei de la Standard Liege au făcut doar egal pe propriul teren.

Mircea Rednic cere transferuri la Standard Liege, deşi echipa belgiană a adus 13 jucători în această vară. Egalul cu Dender, de pe teren propriu, scor 1-1, l-a enervat pe tehnicianul român.

Mircea Rednic, vehement la finalul ultimului meci al celor de la Standard Liege

Echipa lui Mircea Rednic a deschis scorul prin Eckert Ayensa, în minutul 65, dar s-a văzut egalată după reuşita lui Kvet, din minutul 85. La finalul partidei cu formația din Denderleeuw, Rednic a cerut noi transferuri la Standard Liege, conform walfoot.be.

”Am avut probleme în prima repriză! Am lucrat la partea de pressing la antrenamente, pentru a le bloca extremele, dar am stat prea mult în zona noastră. Dender lucrează cu aceiași jucători de un an sau doi, sunt mai consecvenți decât noi. Au fost mai buni în prima repriză, dar nu au avut nicio ocazie mare, cu excepția minutului 40.

În repriza a doua, am presat mai sus pe teren, i-am blocat bine, iar ei nu au mai reușit să-și consolideze pozițiile. Am avut câteva ocazii, mingea a trecut pe lângă poarta lor de două sau trei ori, dar nu au fost ocazii reale. Din fericire, a patra a fost cea potrivită.