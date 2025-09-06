Revine Zinedine Zidane pe banca tehnică? Anunțul bombă venit din Turcia - Antena Sport

Din vara anului 2021, Zinedine Zidane nu a mai antrenat, iar fostul mare fotbalist francez este cap de listă pentru una dintre cele mai importante echipe din fotbalul turc.
După ce a cucerit trei trofee UEFA Champions League cu Real Madrid, tehnicianul în vârstă de 53 de ani ar fi dat undă verde pentru a reveni în antrenorat.
Zinedine Zidane, favoritul pentru înlocuirea lui Jose Mourinho la Fenerbahce
Jose Mourinho a fost demis recent de către cei de la Fenerbahce, după ce echipa din Superliga Turciei a fost eliminată de Benfica Lisabona din play-off-ul UEFA Champions League.
Acest eșec a cântărit mult pentru oficialii clubului, care făcuseră investiții importante pentru ca echipa să aibă șansa de a ajunge în faza principală a Ligii Campionilor.
Acum, Fenerbahce este în căutarea unui nou antrenor de top iar turcii de la sabah.com scriu că Zinedine Zidane ar fi favorit pentru a prelua formația care are în palmares 19 titluri de campioană a Turciei.
„După ce au fost refuzați de Luciano Spalletti, care a afirmat că dorește să petreacă mai mult timp cu familia, cei din conducerea clubului au făcut un pas surprinzător și s-au așezat la masă cu Zinedine Zidane.
Din câte se pare, antrenorul francez ar fi dat ‘undă verde’ și cele două părți au ajuns la un acord preliminar. Odată ce negocierile privind salariul și condițiile din contract se vor finaliza, antrenorul de 53 de ani ar putea sosi în Turcia”, precizează sursa citată.
Palmaresul impresionant al lui Zinedine Zidane
- Real Madrid Castilla și Real Madrid sunt echipele antrenate de acesta
- A cucerit două titluri de campion al Spaniei și alte două Supercupe
- A mai câștigat 3 UEFA Champions Leaggue și două Supercupe ale Europei
- Și-a mai trecut în palmares și două Campionate Mondiale ale Cluburilor
- Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona
- Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci
- Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna
- Pleacă de la Manchester United! Fotbalistul va fi cedat de Ruben Amorim în Turcia
- PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps