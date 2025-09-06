Revine Zinedine Zidane pe banca tehnică? Anunțul bombă venit din Turcia - Antena Sport

Din vara anului 2021, Zinedine Zidane nu a mai antrenat, iar fostul mare fotbalist francez este cap de listă pentru una dintre cele mai importante echipe din fotbalul turc.

După ce a cucerit trei trofee UEFA Champions League cu Real Madrid, tehnicianul în vârstă de 53 de ani ar fi dat undă verde pentru a reveni în antrenorat.

Zinedine Zidane, favoritul pentru înlocuirea lui Jose Mourinho la Fenerbahce

Jose Mourinho a fost demis recent de către cei de la Fenerbahce, după ce echipa din Superliga Turciei a fost eliminată de Benfica Lisabona din play-off-ul UEFA Champions League.

Acest eșec a cântărit mult pentru oficialii clubului, care făcuseră investiții importante pentru ca echipa să aibă șansa de a ajunge în faza principală a Ligii Campionilor.

Acum, Fenerbahce este în căutarea unui nou antrenor de top iar turcii de la sabah.com scriu că Zinedine Zidane ar fi favorit pentru a prelua formația care are în palmares 19 titluri de campioană a Turciei.