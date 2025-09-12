Un nume important va antrena echipa care vrea să îl transfere pe Ștefan Baiaram! - Antena Sport

Nuri Şahin, fostul tehnician al echipei Borussia Dortmund, va fi noul antrenor al echipei de fotbal Istanbul Başakşehir, formaţie eliminată recent de Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League, informează presa din Turcia, citată de DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziarul Sozcu şi canalul A Spor au indicat vineri că Nuri Şahin şi clubul au ajuns la un acord şi anunţul oficial va fi făcut luni.

Nuri Șahin o va antrena pe Istanbul Bașakșehir, echipa care vrea să îl transfere pe Ștefan Baiaram

Şahin a pregătit-o pe Dortmund, una din echipele la care a jucat, între iulie 2024 şi luna ianuarie a acestui an, când a fost demis din cauza rezultatelor slabe, notează agerpres.ro.

Başakşehir a declarat la începutul acestei săptămâni că a reziliat pe cale amiabilă contractul cu antrenorul Cagdaş Atan. Motivul nu a fost clar, notează DPA.

Potrivit informațiilor oferite de digisport.ro, Istanbul Bașakșehir a făcut o ofertă de 4 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram. Mihai Rotaru a venit însă cu o contraofertă, cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro.