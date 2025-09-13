Vladislav Blănuță, tratament "rece" din partea propriilor colegi după debutul la Dinamo Kiev: "Nu e prea bine" - Antena Sport

Vladislav Blănuță a debutat astăzi, 13 septembrie, într-un meci oficial la Dinamo Kiev. Fotbalistul român a fost introdus în meciul dintre alb-albaștri și Obolon Kiev în minutul 78, iar suporterii nu l-au primit deloc într-un mod călduros.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul partidei, Nazar Voloshyn, unul dintre coechipierii lui Blănuță, a vorbit pe scurt despre atacantul de 23 de ani și s-a arătat circumspect cu privire la situația sa.

Situația lui Vladislav Blănuță, pusă de colegi sub semnul întrebării

Înainte de partida dintre Dinamo Kiev și Obolon Kiev, suporterii alb-albaștrilor au afișat un banner în care Blănuță era antagonizat, după care au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve, acolo unde se afla românul. Fanii nu au reacționat mai bine nici în momentul în care atacantul a intrat pe teren, huiduindu-l la scenă deschisă.

Ce i se întâmplă acum lui Blănuță este cauza unei serii de videoclipuri propagandistice pro-ruse distribuite de jucător acum ceva timp, care au fost descoperite imediat de fanii lui Dinamo Kiev după anunțul transferului. Acest aspect a fost remarcat inclusiv de Nazar Voloshyn, unul dintre coechipierii jucătorului cotat la 2 milioane de euro, care a avut un discurs “rece” la adresa colegului său.

“Când un jucător care vine la noi repostează astfel de videoclipuri pe rețelele sociale, nu e prea bine, dar vom vedea ce se întâmplă în continuare, ce spune despre asta, cum se comportă.