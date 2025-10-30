10 minute de haos la finalul partidei Botoșani-Farul! S-a dictat penalty, apoi a fost anulat la VAR! - Antena Sport

În minutul 90+6, centralul partidei a dictat penalty pentru Botoşani, la scorul de 1-1.

Seruca l-a faultat pe Bodișteanu, iar arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă. Faultul era evident, însă Lopez a așteptat în zadar mai bine de 3 minute lângă punctul cu var să execute penalty-ul. În urma consultării VAR-ului, care a durat mai bine de 6 minute, decizia a fost întoarsă pentru un ofsaid la Mitrov! Aşadar, partida Botoşani-Farul s-a încheiat, 1-1.

La faza următorare, arbitrul a fluierat finalul jocului.