Adrian Mititelu contraatacă după mesajele grosolane afișate de suporterii lui FCU Craiova: "Acțiuni mârșave" - Antena Sport

Adrian Mititelu a venit cu un mesaj de reacție pe rețelele sociale, după ce suporterii lui FCU Craiova s-au întors împotriva sa. Fanii echipei au luat această decizie ca urmare a excluderii clubului de către FRF din eșalonul al treilea, unde a fost retrogradat nu pe baza sportivă, ci legislativă.

Pe stadionul Ion Oblemenco, suporterii alb-albaștrilor au afișate mai multe bannere la adresa lui Mititelu, toate dintre ele având mesaje reprobabile.

Adrian Mititelu: “Voi depune plângere penală”

Patronul de la FCU Craiova a devenit un “paria” până și pentru suporterii echipei, care au fost alături de club în ultimii ani. Galerile clubului nu au mai suportat ulitma decizie luată, cea a excluderii din Liga a 3-a, motiv pentru care au afișat pe Ion Oblemenco o serie de bannere cu mesaje greu de reprodus.

Printre textele puse de suporteri la marginea peluzei se numără următoarele: “Ai omorât pe Știința” sau “Oltenia vă urăște“. Restul mesajelor conțin injurii grosolane adresate direct către Mititelu sau către familia sa.

După ce a văzut ce s-a întâmplat, patronul formației recent sancționate de FRF a anunțat pe rețelele sociale că va acționa în instanță împotriva Municipiului Craiova și a persoanelor care au contribuit la cele întâmplate. Mititelu a dat și un nume în mesajul său, respectiv cel al lui Andrei Preda, liderul Peluzei Sud a lui FCU Craiova.