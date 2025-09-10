Adrian Mititelu, prima reacţie după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile: "Nişte impostori" - Antena Sport

Adrian Mititelu (57 de ani) a reacţionat după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile. Finanţatorul echipei oltene a anunţat că va contesta decizia în instanţă.
Mititelu a lansat un nou atac la adresa Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Patronul lui FCU Craiova a reluat retorica ilegalităţii Federaţiei Române de Fotbal, pe care a tot vehiculat-o în ultima vreme.
Mititelu, o nouă tiradă la adresa FRF după excluderea echipei sale din competiţii
Decizia FRF de excludere nu este definitivă, FCU Craiova putând depune apel la Comisia de Disciplină şi Etică. Totuşi, Mititelu a subliniat că nu are de gând să conteste decizia la Comisiile FRF, ci se va duce direct în instanţă. El e convins că va avea câştig de cauză acolo.
„E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii.
După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată. Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu. Decizia nu e definitivă, urmează să o atacăm. Decizia CJUE e foarte clară. Avem acces la justiție garantat, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde ne-au trimis atâția ani de zile și unde și-au făcut ei jocurile.
Mâine vom face, la instanța de judecată, o acțiune și, săptâmâna viitoare, vom cere suspendarea ei. (…) Eu, dacă nu aveam blocaje în oraș și nu apărea o clonă care să-mi ia suporterii și sponsorii, nu ajungeam în situația de neplată”, a declarat Adrian Mititelu pentru prosport.ro.
Înainte de a fi exclusă din competiţii, FCU Craiova a fost depunctată cu 94 de puncte!
Problemele pentru Adrian Mititelu au început atunci când echipa sa nu a primit licență pentru a evolua în liga a doua, acolo unde își câștigase dreptul să joace din punct de vedere sportiv. După retrogradarea în eșalonul al treilea, FCU Craiova a ajuns la depunctări masive, mai exact un total de 94 de puncte.
Pe lângă procesele care au dus la aceste consecințe, Craiova a avut de suferit din nou în instanță, iar de această dată lovitura e cea mai mare: excluderea din liga a treia.
Este a doua excludere pentru formaţia lui Adrian Mititelu. Prima a fost în perioada în care Mircea Sandu era preşedinte al FRF, iar Dumitru Dragomir era şeful LPF, ocupând funcţia de prim-vicepreşedinte al FRF. A existat un dosar penal după dezafilierea echipei lui Mititelu din 2011. În primă instanţă, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost condamnaţi la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul dezafilierii echipei lui Mititelu. Mititelu ar fi trebuit să primească despăgubiri de 1 miliard de lei, potrivit acelei decizii, dar hotărârea instanţei a fost desfiinţată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dragomir şi Sandu au fost achitaţi.
