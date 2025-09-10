Adrian Mititelu, prima reacţie după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile: "Nişte impostori" - Antena Sport

Adrian Mititelu (57 de ani) a reacţionat după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile. Finanţatorul echipei oltene a anunţat că va contesta decizia în instanţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mititelu a lansat un nou atac la adresa Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Patronul lui FCU Craiova a reluat retorica ilegalităţii Federaţiei Române de Fotbal, pe care a tot vehiculat-o în ultima vreme.

Mititelu, o nouă tiradă la adresa FRF după excluderea echipei sale din competiţii

Decizia FRF de excludere nu este definitivă, FCU Craiova putând depune apel la Comisia de Disciplină şi Etică. Totuşi, Mititelu a subliniat că nu are de gând să conteste decizia la Comisiile FRF, ci se va duce direct în instanţă. El e convins că va avea câştig de cauză acolo.

„E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii.

După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată. Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu. Decizia nu e definitivă, urmează să o atacăm. Decizia CJUE e foarte clară. Avem acces la justiție garantat, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde ne-au trimis atâția ani de zile și unde și-au făcut ei jocurile.