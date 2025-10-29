Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: "Bine ai venit!" - Antena Sport

Plecat de la Ceahlăul, Patrick Petre (28 de ani)a semnat cu divizionara secundă FC Bacău. Anunțul transferului a fost făcut pe site-ul clubului: „Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 3 ani petrecuţi la Ceahlăul, Patrick Petre s-a despărțit de formația din Piatra Neamț şi a ales să continue tot în liga secundă. La formaţia din Piatra Neaţ, Petre jr. a evoluat în 72 de partide şi a marcat 25 de goluri.

În cariera de fotbalist, el a mai evoluat pentru Dinamo, Sepsi, Poli Iaşi, Farul Constanţa, Dacia Unirea Brăila şi Minaur Baia Mare.

Ce a declarat Patrick Petre despre perioada petrecută la Ceahlăul

„Astăzi se încheie o etapă importantă pentru mine. Am decis, de comun acord cu CSM Ceahlăul, să ne despărțim.

Au fost trei ani plini, cu muncă, emoții și momente care vor rămâne cu mine. Mulțumesc colegilor, antrenorilor și tuturor oamenilor din club. Mulțumesc suporterilor care au fost mereu acolo, indiferent de rezultat.