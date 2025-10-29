Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: "Bine ai venit!" - Antena Sport

Închide meniul
Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: "Bine ai venit!"

Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: "Bine ai venit!"

Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: “Bine ai venit!”

Publicat: 29 octombrie 2025, 22:29

Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: Bine ai venit!

Patrick Petre, într-un meci pentru Poli Iași / Hepta

Plecat de la Ceahlăul, Patrick Petre (28 de ani)a semnat cu divizionara secundă FC Bacău. Anunțul transferului a fost făcut pe site-ul clubului: „Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre”.

După 3 ani petrecuţi la Ceahlăul, Patrick Petre s-a despărțit de formația din Piatra Neamț şi a ales să continue tot în liga secundă. La formaţia din Piatra Neaţ, Petre jr. a evoluat în 72 de partide şi a marcat 25 de goluri.

În cariera de fotbalist, el a mai evoluat pentru Dinamo, Sepsi, Poli Iaşi, Farul Constanţa, Dacia Unirea Brăila şi Minaur Baia Mare.

Ce a declarat Patrick Petre despre perioada petrecută la Ceahlăul

„Astăzi se încheie o etapă importantă pentru mine. Am decis, de comun acord cu CSM Ceahlăul, să ne despărțim.

Au fost trei ani plini, cu muncă, emoții și momente care vor rămâne cu mine. Mulțumesc colegilor, antrenorilor și tuturor oamenilor din club. Mulțumesc suporterilor care au fost mereu acolo, indiferent de rezultat.

Plec cu inima împăcată și cu dorința de a merge mai departe, de a crește și de a-mi continua drumul în fotbal cu aceeași pasiune.

Urmează un nou capitol și abia aștept să-l trăiesc din plin”, a scris Patrick Petre pe pagina sa de Facebook în momentul în care a părăsit echipa.

