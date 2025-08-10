Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor

Gabriel Zamfirescu Publicat: 10 august 2025, 15:39

FOTO: AntenaSport

Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor chiar înaintea meciului contra celor de la Hermannstadt. Echipa lui Mirel Rădoi se află înaintea unei dispute extrem de importate pentru viitorul ei. Mai exact, duelul pentru play-off-ul Conference League, contra celor de la Spartak Trnava.

Oltenii au câştigat la scor de neprezentare manşa tur, dar nu au sărbătorit calificare. Acum, Sorin Cârţu este nemulţumit de programarea din campionat.

Sorin Cârțu, nemulţumit de programarea meciului contra celor de la Hermannstadt

Preşedintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, și-a exprimat nemulțumirea înaintea meciului cu Hermannstadt de azi. Duelul celor de la Universitatea Craiova contra sibienilor va avea loc astăzi, de la ora 18:30. Oficialul echipei lui Mirel Rădoi se revoltă din cauza orei la care este programată partida din Bănie, conform digisport.ro.

”Băieții merită să fie sprijiniți în acest meci și pentru că va fi o partidă foarte grea. Un adversar foarte important, în afară de Hermannstadt care e un adversar redutabil, va fi și căldură.

Îți dai seama? Jucăm la 18:30, după un meci atât de epuizant. Pe căldura asta… Cred că vor fi 40 de grade la ora meciului, dar nu avem ce face”, a spus Sorin Cârțu.

La ora începerii jocului vor fi 37 de grade în Craiova, precum a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Sorin Cârţu îl laudă pe Mihnea Rădulescu

Mihnea Rădulescu a înscris golul de 2-1 al oltenilor, chiar înaintea pauzei meciului cu FC Argeş. A fost prima sa reuşită la echipa lui Mirel Rădoi. Jucătorul transferat de la Petrolul pentru suma de 400.000 de euro l-a impresionat pe președintele oltenilor, Sorin Cârţu, după numai două apariții pentru olteni.

”Mi-a plăcut cum a gândit Mihnea Rădulescu faza respectivă și nu a fost impacientat, chiar a făcut și o fentă înainte de a trage și a plasa balonul lângă Lazar. Mi se pare o achiziție bună, are tupeu, joacă și vrea să exploateze această șansă de U21. Poți să-l ai oricând în teren fără să te gândești că e under, cel puțin ce am văzut până acum.

Și la UTA a avut ocazii bune, a avut una unde a fost individualist, trebuia să facă 2 contra 1 cu Baiaram. A doua a dat în bară.Sper să-l ajute golul și să-l întărească. Asta așteptăm de la toți. Asta așteptăm și de la Baiaram, continuitate”, a declarat Sorin Cârțu.

