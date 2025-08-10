Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor - Antena Sport

Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor chiar înaintea meciului contra celor de la Hermannstadt. Echipa lui Mirel Rădoi se află înaintea unei dispute extrem de importate pentru viitorul ei. Mai exact, duelul pentru play-off-ul Conference League, contra celor de la Spartak Trnava.

Oltenii au câştigat la scor de neprezentare manşa tur, dar nu au sărbătorit calificare. Acum, Sorin Cârţu este nemulţumit de programarea din campionat.

Sorin Cârțu, nemulţumit de programarea meciului contra celor de la Hermannstadt

Preşedintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, și-a exprimat nemulțumirea înaintea meciului cu Hermannstadt de azi. Duelul celor de la Universitatea Craiova contra sibienilor va avea loc astăzi, de la ora 18:30. Oficialul echipei lui Mirel Rădoi se revoltă din cauza orei la care este programată partida din Bănie, conform digisport.ro.

”Băieții merită să fie sprijiniți în acest meci și pentru că va fi o partidă foarte grea. Un adversar foarte important, în afară de Hermannstadt care e un adversar redutabil, va fi și căldură.

Îți dai seama? Jucăm la 18:30, după un meci atât de epuizant. Pe căldura asta… Cred că vor fi 40 de grade la ora meciului, dar nu avem ce face”, a spus Sorin Cârțu.