"Dezamăgire profundă". Naționala care o poate întâlni pe România la barajul pentru World Cup, devastată - Antena Sport

Naționala Danemarcei a ratat dramatic calificarea directă la Campionatul Mondial, după ce a fost învinsă în prelungiri în ultima etapă din preliminarii de Scoția, scor 2-4. La capătul meciului care a trimis selecționata la un baraj unde poate da peste România, antrenorul nordicilor, Brian Riemer, s-a declarat complet dezamăgit de cele întâmplate.
Danemarca a ratat într-un mod incredibil “biletul” spre Cupa Mondială prin intermediul preliminariilor, după ce în ultimele două etape a adunat doar un punct. În această lună, formația din nordul Europei a remizat într-un mod incredibil cu Belarus, iar înainte de duelul cu Scoția din ultima etapă avea nevoie de cel puțin un egal pentru a se califica direct la turneul final din America de Nord.
Decepție totală în Danemarca după ratarea calificării directe la Mondial
În meciul de pe Hampden Park, britanicii au condus în două rânduri, danezii au egalat de fiecare dată, însă în prelungiri Scoția a dat lovitura cu două reușite în minutele 90+3 și 90+9, calificându-se direct la Cupa Mondială. Danemarca a fost astfel conadamnată la baraj, unde o poate întâlni chiar pe România, deoarece “tricolorii” se află în urna a patra, iar cealaltă țară în prima.
După duelul dramatic de la Glasgow, selecționerul Brian Riemer a ținut să puncteze că simte o decepție. În plus, antrenorul a punctat că totul a fost decis de câteva greșeli care dacă nu ar fi fost comise, soarta duelului ar fi fost alta.
“E o dezamăgire profundă. Să stau aici după două meciuri și să realizez că nu ne-am calificat la Cupa Mondială. Acela era obiectivul nosru. Nu l-am atins din prima încercare, iar evident, asta e foarte dezamăgitor.
Scoția a marcat două goluri superbe, dar noi am făcut câteva greșeli care nu pot fi făcute în meciuri de acest fel. Sunt convins că dacă nu am fi făcut greșelile respective, rezultatul ar fi fost diferit“, a spus selecționerul, potrivit sport.ua.
Danemarca este una dintre echipele peste care poate da România în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, restul fiind Italia, Turcia și Ucraina.
- Ilie Năstase a spus răspicat cu cine vrea să joace România la barajul de Mondial: “Ar fi bine”
- Cinci lucruri despre Haiti, care va juca la Mondial: stat eșuat, națională în exil și-un stadion confiscat de bandele criminale
- Italienii au numit starul României înainte de tragerea la sorți a barajului pentru World Cup. Analiza făcută
- Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino!
- “Am câştigat deja Cupa Mondială” Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup!