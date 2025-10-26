Lamine Yamal, apărat de un coechipier, după scandalul cu jucătorii Realului: „Este puțin exagerat” - Antena Sport

Închide meniul
La Liga | Lamine Yamal, apărat de un coechipier, după scandalul cu jucătorii Realului: „Este puțin exagerat"

Lamine Yamal, apărat de un coechipier, după scandalul cu jucătorii Realului: „Este puțin exagerat”

Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 21:47

Conflict între jucătorii de la Real Madrid și Barcelona / Getty Images

Barcelona a pierdut primul ”El Clasico” din acest sezon, fiind învinsă cu scorul de 2-1 de formația antrenată de Xabi Alonso. Lamine Yamal a fost ținta suporterilor Realului, dar și a jucătorilor „los blancos”.

Starul catalanilor a intrat într-un conflict cu Dani Carvajal și Vinicius Junior, asta după ce a făcut mai multe declarații controversate înaintea meciului de pe ”Bernabeu”.

Frenkie De Jong: „Lamine nu a spus că Real Madrid fură”

Un adevărat scandal a avut loc la finalul meciului dintre Real Madrid și Barcelona. Tensiunea a atins cote maxime după fluierul final, iar jucătorii Realului l-au luat la țintă pe Lamine Yamal.

Decarul Barcelonei a fost taxat de aceștia pentru declarațiile tendențioase făcute înaintea meciului, însă Frenkie De Jong este de părere că jucătorii lui Xabi Alonso au exagerat după fluierul final.

„Nu am văzut exact ce s-a întâmplat. Eram pe bancă și am văzut o mulțime de oameni. Când arbitrul a fluierat finalul, jucătorii lui Real Madrid s-au dus la Lamine. Este puțin exagerat. Trebuie să-i întrebați pe ei. În prima repriză nu am fost preciși cu mingea.

Real Madrid ne-a făcut rău prin jucătorii din atac. În a doua repriză ne-a lipsit capacitatea de a crea pericol și ocazii clare. Îi poți vorbi în privat, dar să faci gestul pe teren este același lucru ca înainte. Lamine nu a spus că Real Madrid fură, eu nu am auzit asta”, a declarat De Jong, potrivit marca.com.

Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: "Trebuie să evoluăm"
