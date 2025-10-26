Lamine Yamal, apărat de un coechipier, după scandalul cu jucătorii Realului: „Este puțin exagerat” - Antena Sport

Barcelona a pierdut primul ”El Clasico” din acest sezon, fiind învinsă cu scorul de 2-1 de formația antrenată de Xabi Alonso. Lamine Yamal a fost ținta suporterilor Realului, dar și a jucătorilor „los blancos”.

Starul catalanilor a intrat într-un conflict cu Dani Carvajal și Vinicius Junior, asta după ce a făcut mai multe declarații controversate înaintea meciului de pe ”Bernabeu”.

Frenkie De Jong: „Lamine nu a spus că Real Madrid fură”

Un adevărat scandal a avut loc la finalul meciului dintre Real Madrid și Barcelona. Tensiunea a atins cote maxime după fluierul final, iar jucătorii Realului l-au luat la țintă pe Lamine Yamal.

Decarul Barcelonei a fost taxat de aceștia pentru declarațiile tendențioase făcute înaintea meciului, însă Frenkie De Jong este de părere că jucătorii lui Xabi Alonso au exagerat după fluierul final.

„Nu am văzut exact ce s-a întâmplat. Eram pe bancă și am văzut o mulțime de oameni. Când arbitrul a fluierat finalul, jucătorii lui Real Madrid s-au dus la Lamine. Este puțin exagerat. Trebuie să-i întrebați pe ei. În prima repriză nu am fost preciși cu mingea.