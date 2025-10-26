Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius Junior și Dani Carvajal l-au luat la țintă pe decarul catalanilor după fluierul final. Starul „blaugrana” a avut cifre modeste în disputa contra marii rivale.

Vinicius Jr l-a desființat pe Lamine Yamal

Real Madrid și Barcelona au oferit un adevărat spectacol duminică, în cel mai important meci al etapei a zecea din campionatul Spaniei. „Los blancos” au obținut victoria și s-au distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului.

Momente tensionate au avut loc în timpul partidei, multe dintre ele după fluierul final. Lamine Yamal a fost ținta jucătorilor de la Real Madrid, care nu au ratat ocazia de a-i întoarce declarațiile tendențioase ale starului catalan.

„Vorbești mereu prea mult. Vorbești tot timpul. Vorbește acum!”, a strigat Vinicius către Lamine Yamal. Cei doi au fost și pe punctul de a se încăiera, dar fotbalistul Realului a fost ținut de oamenii din staff.