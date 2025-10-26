Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!” - Antena Sport

Real Madrid a câștigat primul ”Clasico” al sezonului contra Barcelonei, dar lupte grele au avut loc în cele 99 de minute pe ”Bernabeu”. Lamine Yamal a fost taxat pe teren pentru declarațiile provocatoarea dinaintea meciului.
Vinicius Junior și Dani Carvajal l-au luat la țintă pe decarul catalanilor după fluierul final. Starul „blaugrana” a avut cifre modeste în disputa contra marii rivale.
Vinicius Jr l-a desființat pe Lamine Yamal
Real Madrid și Barcelona au oferit un adevărat spectacol duminică, în cel mai important meci al etapei a zecea din campionatul Spaniei. „Los blancos” au obținut victoria și s-au distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului.
Momente tensionate au avut loc în timpul partidei, multe dintre ele după fluierul final. Lamine Yamal a fost ținta jucătorilor de la Real Madrid, care nu au ratat ocazia de a-i întoarce declarațiile tendențioase ale starului catalan.
„Vorbești mereu prea mult. Vorbești tot timpul. Vorbește acum!”, a strigat Vinicius către Lamine Yamal. Cei doi au fost și pe punctul de a se încăiera, dar fotbalistul Realului a fost ținut de oamenii din staff.
Nici Jude Bellingham nu l-a iertat pe Yamal, doar că acesta a hotărât să îi dea o replică acestuia pe social media. Englezul a publicat o fotografie pe Instagram, alături de melodia lui Elvis Presley – A little less conversation.
🗣️ « 𝗧𝗨 𝗙𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗟’𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 !!! » lâche Vinicius 🇧🇷 à Lamine Yamal 🇪🇸. 🫵
🗣️ Lamine Yamal 🇪🇸 : « 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗧𝗨𝗡𝗡𝗘𝗟 ! » 🥊
Et là le Brésilien court vers le tunnel. 😭 pic.twitter.com/tNtgpDVnCR
— Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2025
