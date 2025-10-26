Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!”

Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 21:04

Comentarii
Lamine Yamal și Vinicius Jr, după Real - Barcelona / Getty Images

Real Madrid a câștigat primul ”Clasico” al sezonului contra Barcelonei, dar lupte grele au avut loc în cele 99 de minute pe ”Bernabeu”. Lamine Yamal a fost taxat pe teren pentru declarațiile provocatoarea dinaintea meciului.

Vinicius Junior și Dani Carvajal l-au luat la țintă pe decarul catalanilor după fluierul final. Starul „blaugrana” a avut cifre modeste în disputa contra marii rivale.

Vinicius Jr l-a desființat pe Lamine Yamal

Real Madrid și Barcelona au oferit un adevărat spectacol duminică, în cel mai important meci al etapei a zecea din campionatul Spaniei. „Los blancos” au obținut victoria și s-au distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului.

Momente tensionate au avut loc în timpul partidei, multe dintre ele după fluierul final. Lamine Yamal a fost ținta jucătorilor de la Real Madrid, care nu au ratat ocazia de a-i întoarce declarațiile tendențioase ale starului catalan.

„Vorbești mereu prea mult. Vorbești tot timpul. Vorbește acum!”, a strigat Vinicius către Lamine Yamal. Cei doi au fost și pe punctul de a se încăiera, dar fotbalistul Realului a fost ținut de oamenii din staff.

Nici Jude Bellingham nu l-a iertat pe Yamal, doar că acesta a hotărât să îi dea o replică acestuia pe social media. Englezul a publicat o fotografie pe Instagram, alături de melodia lui Elvis Presley – A little less conversation.

 

1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
