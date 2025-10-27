Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de "galactici" - Antena Sport

Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona, câştigat cu scorul cu scorul de 2-1. “Galacticii” vor să depună contestaţie pentru cartonaşul roşu primit de Andryi Lunin la final.

Întregul scandal a apărut după fluierul final din El Clasico, când mai mulţi jucători ai madrilenilor s-au dus peste Lamine Yamal, ca urmare a declaraţiilor acide făcute de acesta înainte de meci. Vinicius a fost şi el în prim-planul conflictului în care au intervenit mai mulţi jucători şi membrii ai staff-urilor celor două rivale.

Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona

Arbitrul partidei i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Pedri, în minutul 90+10. Soto Grado l-a eliminat ulterior şi pe Andryi Lunin, după fluierul final, portarul de rezervă al celor de la Real Madrid intervenind în scandalul uriaş creat.

“Galacticii” sunt gata să depună o contestaţie, nefiind de acord cu eliminarea portarului ucrainean, notează jurnalistul Mario Cortegana, de la The Athletic. Concret, “los blancos” susţin că ucraineanul a intervenit pentru a-l apăra pe Vinicius, cel care intrase într-un conflict aprins cu Lamine Yamal.

După scandalul apărut la marginea terenului, arbitrul Soto Grado a acordat şi nu mai puţin de şase cartonaşe galbene lui Fermin Lopez, Ferran Torres, Alejandro Balde, Vinicius, Rodrygo şi Eder Militao.