Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de "galactici" - Antena Sport

Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de "galactici"

La Liga

Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de “galactici”

Publicat: 27 octombrie 2025, 12:23

Comentarii
Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de galactici

Vinicius şi Lamine Yamal, după Real Madrid - Barcelona 2-1/ Profimedia

Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona, câştigat cu scorul cu scorul de 2-1. “Galacticii” vor să depună contestaţie pentru cartonaşul roşu primit de Andryi Lunin la final.

Întregul scandal a apărut după fluierul final din El Clasico, când mai mulţi jucători ai madrilenilor s-au dus peste Lamine Yamal, ca urmare a declaraţiilor acide făcute de acesta înainte de meci. Vinicius a fost şi el în prim-planul conflictului în care au intervenit mai mulţi jucători şi membrii ai staff-urilor celor două rivale.

Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona

Arbitrul partidei i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Pedri, în minutul 90+10. Soto Grado l-a eliminat ulterior şi pe Andryi Lunin, după fluierul final, portarul de rezervă al celor de la Real Madrid intervenind în scandalul uriaş creat.

“Galacticii” sunt gata să depună o contestaţie, nefiind de acord cu eliminarea portarului ucrainean, notează jurnalistul Mario Cortegana, de la The Athletic. Concret, “los blancos” susţin că ucraineanul a intervenit pentru a-l apăra pe Vinicius, cel care intrase într-un conflict aprins cu Lamine Yamal.

După scandalul apărut la marginea terenului, arbitrul Soto Grado a acordat şi nu mai puţin de şase cartonaşe galbene lui Fermin Lopez, Ferran Torres, Alejandro Balde, Vinicius, Rodrygo şi Eder Militao.

Golurile victoriei lui Real Madrid au fost marcate de Kylian Mbappe şi de Jude Bellingham, în timp ce golul Barcelonei a fost marcat de Fermin Lopez. Graţie succesului din El Clasico, “galacticii” au acumulat 27 de puncte şi s-au distanţat în fruntea La Liga, catalanii fiind pe locul secund, cu 22 de puncte.

Comentarii


Citește și
Cele mai citite
