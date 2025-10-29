S-a „rupt” după Real Madrid - Barcelona! Cât va lipsi starul de pe gazon - Antena Sport

Barcelona a pierdut primul ”Clasico” al sezonului, iar urmările de după acest joc se văd din ce în ce mai tare. Eliminat în finalul partidei, când a avut loc și acel scandal pornit între Lamine Yamal și jucătorii Realului, Pedri are acum probleme de ordin muscular.

Potrivit unui comunicat publicat pe contul oficial de X al clubului catalan, mijlocașul spaniol în vârstă de 22 de ani va absenta de la următoarele jocuri și va reveni pe gazon după pauza internațională.

Pedri s-a accidentat! Cât va lipsi mijlocașul catalanilor

Hansi Flick primește în continuare vești proaste în ceea ce privește problemele de lot. Pedri a suferit o accidentare musculară după eșecul cu Real Madrid și nu va fi recuperat până după pauza internațională.

Potrivit unui comunicat publicat de Barcelona, acesta a suferit o ruptură la mușchiul biceps femural distal de la coapsa stângă, iar perioada de absență este cuprinsă între 3 și 5 săptămâni.

El va rata meciurile cu Elche, Club Brugge și Celta Vigo, însă are șanse să fie în lot jocul cu Athletic Club Bilbao, programat pe data de 22 noiembrie.