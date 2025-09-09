Când revine Joyskim Dawa la FCSB! Ce decizie ar fi luat staff-ul roș-albaștrilor - Antena Sport

Închide meniul
Când revine Joyskim Dawa la FCSB! Ce decizie ar fi luat staff-ul roș-albaștrilor

Publicat: 9 septembrie 2025, 16:31

Joyskim Dawa în tricoul celor de la FCSB / Sportpictures

Accidentat în luna martie în cadrul unei acțiuni a naționalei Camerunului, Joyskim Dawa trage din greu în sala de forță pentru a revenit cât mai curând pe gazon și în lotul antrenat de Elias Charalambous.

Deși ar putea fi apt de joc la finalul lunii noiembrie, fundașul în vârstă de 29 de ani are șanse mari să nu mai evolueze pentru campioana României în anul 2025.

Joykim Dawa, tot mai aproape de revenirea pe gazon

FCSB a tot încercat să aducă încă un fundaș central pe finalul perioadei de transferuri, însă nici Mario Tudose și nici Leo Bolgado nu au fost convinși să se alături campioanei României.

Revenirea lui Joyskim Dawa este una importantă pentru Elias Charalambous, care are nevoie de cât mai mulți jucători apți, programul echipei fiind încărcat, având în vedere faptul că gruparea roș-albastră va activa pe trei fronturi.

Totuși, deși stoperul va putea fi disponibil începând cu luna noiembrie, staff-ul ar fi luat decizia de a nu îl forța, iar Dawa nu va mai juca niciun meci în acest an, anunță gsp.ro.

El se află pe lista UEFA a celor de la FCSB, însă în campionatul intern nu va putea juca mai devreme de luna ianuarie, atunci când va putea fi inclus pe lista trimisă la Liga Profesionistă de Fotbal.

Joyskim Dawa, unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB în ediția trecută de Europa League

Adus în vara anului 2022 la FCSB, Joyskim Dawa și-a făcut loc rapid în primul 11 al campioanei României, iar în sezonul precedent a fost unul dintre cei mai importanți din lotul lui Elias Charalambous.

Fundașul a avut evoluții senzaționale în faza principală a UEFA Europa League, adunând 10 apariții și reușind să marcheze un gol pentru gruparea roș-albastră.

