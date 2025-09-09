Când revine Joyskim Dawa la FCSB! Ce decizie ar fi luat staff-ul roș-albaștrilor - Antena Sport

Accidentat în luna martie în cadrul unei acțiuni a naționalei Camerunului, Joyskim Dawa trage din greu în sala de forță pentru a revenit cât mai curând pe gazon și în lotul antrenat de Elias Charalambous.

Deși ar putea fi apt de joc la finalul lunii noiembrie, fundașul în vârstă de 29 de ani are șanse mari să nu mai evolueze pentru campioana României în anul 2025.

Joykim Dawa, tot mai aproape de revenirea pe gazon

FCSB a tot încercat să aducă încă un fundaș central pe finalul perioadei de transferuri, însă nici Mario Tudose și nici Leo Bolgado nu au fost convinși să se alături campioanei României.

Revenirea lui Joyskim Dawa este una importantă pentru Elias Charalambous, care are nevoie de cât mai mulți jucători apți, programul echipei fiind încărcat, având în vedere faptul că gruparea roș-albastră va activa pe trei fronturi.

Totuși, deși stoperul va putea fi disponibil începând cu luna noiembrie, staff-ul ar fi luat decizia de a nu îl forța, iar Dawa nu va mai juca niciun meci în acest an, anunță gsp.ro.