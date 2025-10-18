Fanii FCSB, mesaj pentru UEFA şi MApN: "Iubirea noastră Steaua / Fără de care nu putem trăi" - Antena Sport

Fanii FCSB sunt dezamăgiţi. Ei au postat un mesaj care vorbeşte de la sine: “Iubirea noastră Steaua / Fără de care nu putem trăi”.

Suporterii roș-albaștri prezenți la Clinceni au dominat fondul sonor încă din startul partidei. Aceștia au afișat o scenografie în miniatură, aprinzând câteva torțe și desfășurând un banner cu un mesaj clar: “Iubirea noastră Steaua / Fără de care nu putem trăi”.

Mesajul lor vine într-o perioadă încărcată pentru FCSB, după ce pe site-ul UEFA s-a operat modificarea în urma căreia FCSB a fost “deposedată” de Cupa Campionilor Europeni. Chiar dacă CSA Steaua a obţinut în instanţă palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor, pe site-ul UEFA apărea anterior că FCSB a cucerit Cupa Campionilor. UEFA a trecut acum Cupa Campionilor în dreptul Stelei Bucureşti. Totodată, a identificat clubul lui Gigi Becali ca fiind “Fotbal Club FCSB”, aşa cum se numeşte în acte.