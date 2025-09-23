Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: "Despre asta e vorba!" - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB, după startul dezastruos de sezon. Fostul internațional a spus care este, în opinia sa, problema jucătorilor lui Elias Charalambous.
În Liga 1, FCSB a înregisrat o singură victorie de la startul noului sezon. În momentul de față, campioana României se află pe locul 13, cu 7 puncte după 10 etape disputate.
Ionel Dănciulescu a dat verdictul despre FCSB
În opinia lui Ionel Dănciulescu, jucătorii de la FCSB nu mai au încredere. Fostul internațional a spus că această problemă a fost cauzată de schimbările dese din primul 11 al campioanei.
De asemenea, Dănciulescu a vorbit și despre Darius Olaru și a spus că acesta nu își poate reveni dacă este schimbat după 45 de minute de joc.
„E vorba de încredere la FCSB. Sunt jucători care nu mai au încredere. Se fac foarte multe permutări în formula de start.
Olaru, cel mai bun anii trecuți, are nevoie de încredere pentru a-și reveni. Îl bagi 45 de minute, apoi îl scoți”, a spus Ionel Dănciulescu, la digisport.ro.
