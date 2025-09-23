Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia
EXCLUSIV

Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia

Publicat: 23 septembrie 2025, 9:20

Comentarii
Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia

Dan Şucu şi Victor Angelescu - Sport Pictures

Alex Dobre a fost dorit de Edi Iordănescu, la Legia Varşovia, în perioada de mercato recent încheiată. Totul a picat însă, din cauza preţului considerat mare de polonezi, iar Dan Şucu are acum un alt plan pentru căpitanul Rapidului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform surselor Antena Sport, patronul din Giuleşti speră ca jucătorul de 27 de ani cotat la 1.8 milioane de euro să îşi menţină forma bună arătată în acest debut de sezon, pentru a-l transfera la celălalt club unde este acţionar, la Genoa.

Dan Şucu a cerut 4 milioane de euro pentru Alex Dobre

Dobre a marcat cinci goluri în primele 10 etape, în care a adunat 855 de minute. Asta l-a ajutat să fie titular în ambele meciuri ale echipei naţionale disputate în septembrie, 0-3 cu Canada şi 2-2 cu Cipru.

Lucrurile puteau sta altfel pentru Dobre. Edi Iordănescu l-a dorit la Legia Varşovia, dar feroviarii au cerut în jur de 4 milioane de euro pentru transfer, sumă considerată exagerată de conducerea leşilor.

Alex Dobre s-a certat cu fanii Rapidului

La finalul partidei Rapid – Hermannstadt 1-2, Alex Dobre a profitat de banderola de căpitan pentru a dialoga cu fanii giuleşteni, extrem de supăraţi după pasul greşit făcut de favoriţi. Dobre i-a criticat, iar câţiva suporteri l-au înjurat ca la uşa cortului. Ulterior, Victor Angelescu i-a luat apărarea.

Reclamă
Reclamă

„Nu am vorbit cu Dobre, dar sunt de partea lui, nu aș vrea să generalizez că galeria Rapidului l-a înjurat, sunt câțiva indivizi care l-au înjurat, care nu sunt suporteri, nu aveau cum să se exprime nici dacă aveam patru înfrângeri la rând, cu atât mai mult cu cât am pierdut primul meci abia în etapa 10.

Am luat o bătaie în 10 meciuri, nemeritat, nu am făcut un meci grozav, dar nici Hermannstadt nu a făcut. Să înjuri căpitanul echipei nu e normal, putea fi și altcineva, nu e normal, nu pot să înțeleg, e căpitanul nostru, sunt convins, avem informații, că nu sunt fanii Rapidului, sunt 4-5 indivizi care nu sunt fanii echipei”, a spus Victor Angelescu, citat de primasport.ro.

 

Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţieCu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Observator
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
11:05
Gianluigi Donnarumma a recunoscut că voia să rămână la PSG: “E dificil când treci prin atâtea lucruri”
10:49
“Să îşi caute echipă”. Cea mai dură reacţie după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului: “A comis-o rău de tot”
10:40
Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League
10:32
“Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională
10:05
Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă
9:59
VideoEric, emoționat la SuperFAZE: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 5 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca