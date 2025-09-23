Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia - Antena Sport

Alex Dobre a fost dorit de Edi Iordănescu, la Legia Varşovia, în perioada de mercato recent încheiată. Totul a picat însă, din cauza preţului considerat mare de polonezi, iar Dan Şucu are acum un alt plan pentru căpitanul Rapidului.
Conform surselor Antena Sport, patronul din Giuleşti speră ca jucătorul de 27 de ani cotat la 1.8 milioane de euro să îşi menţină forma bună arătată în acest debut de sezon, pentru a-l transfera la celălalt club unde este acţionar, la Genoa.
Dan Şucu a cerut 4 milioane de euro pentru Alex Dobre
Dobre a marcat cinci goluri în primele 10 etape, în care a adunat 855 de minute. Asta l-a ajutat să fie titular în ambele meciuri ale echipei naţionale disputate în septembrie, 0-3 cu Canada şi 2-2 cu Cipru.
Lucrurile puteau sta altfel pentru Dobre. Edi Iordănescu l-a dorit la Legia Varşovia, dar feroviarii au cerut în jur de 4 milioane de euro pentru transfer, sumă considerată exagerată de conducerea leşilor.
Alex Dobre s-a certat cu fanii Rapidului
La finalul partidei Rapid – Hermannstadt 1-2, Alex Dobre a profitat de banderola de căpitan pentru a dialoga cu fanii giuleşteni, extrem de supăraţi după pasul greşit făcut de favoriţi. Dobre i-a criticat, iar câţiva suporteri l-au înjurat ca la uşa cortului. Ulterior, Victor Angelescu i-a luat apărarea.
„Nu am vorbit cu Dobre, dar sunt de partea lui, nu aș vrea să generalizez că galeria Rapidului l-a înjurat, sunt câțiva indivizi care l-au înjurat, care nu sunt suporteri, nu aveau cum să se exprime nici dacă aveam patru înfrângeri la rând, cu atât mai mult cu cât am pierdut primul meci abia în etapa 10.
Am luat o bătaie în 10 meciuri, nemeritat, nu am făcut un meci grozav, dar nici Hermannstadt nu a făcut. Să înjuri căpitanul echipei nu e normal, putea fi și altcineva, nu e normal, nu pot să înțeleg, e căpitanul nostru, sunt convins, avem informații, că nu sunt fanii Rapidului, sunt 4-5 indivizi care nu sunt fanii echipei”, a spus Victor Angelescu, citat de primasport.ro.
