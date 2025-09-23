"Jaloane!" Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: "De asta joacă în Liga a 2-a!" - Antena Sport

Închide meniul
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 21:38

Sport Pictures

Daniel Oprița a oferit prima reacție după Chindia – Steaua 0-3. Antrenorul și-a făcut praf jucătorii, la interviul de la finalul duelului.

Steaua a înregistrat a 2-a înfrângere a sezonului, pe terenul celor de la Chindia. Golurile au fost marcate de Albu (27), Plaza (35) şi Florea (50).

După meci, Daniel Oprița a declarat că jucătorii săi au format o „echipă plină de jaloane”. Acesta și-a continuat atacul și a spus și de ce fotbaliștii nu au făcut pasul spre Liga 1.

“Nu avem ce să mai vorbim. Am pierdut meciul la atitudine. Am fost lipsiți de personalitate. Când jucăm pe stadioane pline, avem probleme. Apare frica. E lipsă de atitudine. A fost o echipă care se mișca instant și o altă echipă plină de jaloane. Ne uităm la ei cum aleargă. Am pățit la fel și la Oradea. Toți se mobilizează când joacă cu Steaua. Se vede. Frica de a prelua o minge. I-am văzut de la început. Ne e frică de joc.

E greșeala mea. Eu fac echipa. Eu îi antrenez. Trebuie să o luăm de la capăt, să ne cerem scuze în fața suporterilor. Avem meciuri grele. Dacă ne prezentăm ca astăzi, nu avem nicio șansă. Trebuie să schimb și eu atitudinea. Mă deranjează. Să nu ai un pic de rușine? Înțeleg că faci greșeli tehnice, dar să nu alergi? Se uitau cum pleacă adversarul pe lângă ei. Am prins o zi slabă. Să zicem că a fost un accident. Nu poți să joci la Steaua și să pierzi în Liga a II-a, cu 0-3.

De asta joacă în Liga a II-a. Mentalitatea. Rămâne rușinea. Îmi e rușine să mă duc la suporteri. Nu mai vin nici la victorii. Îmi e rușine. Niciodată nu mi-au spus ceva. Nu ai cum. Eu am altă mentalitate și îmi doresc să câștig. Nu vreau să găsesc alibiuri. E vorba de atitudine. A fost 0 în seara asta”, a spus Daniel Oprița, la digisport.ro.

