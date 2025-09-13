Scene incredibile pe stadionul unei echipe de Liga 2! Un bărbat s-a urcat pe instalația de nocturnă și a refuzat să coboare - Antena Sport

Scene incredibile pe stadionul unei echipe de liga a doua din România! Un bărbat s-a urcat în dimineața zilei de sâmbătă pe un stâlp care alcătuiește instalația de nocturnă a arenei și a fost convins cu greu de forțele de ordine să coboare.

Bărbatul ar fi subiectul unei anchete a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar presa locală spune că nu este la primul incident de acest gen.

Un bărbat s-a urcat pe instalația de nocturnă și a fost coborât de pompieri după 6 ore

Deși Ceahlăul Piatra Neamț a jucat vineri în Liga 2, forțele de ordine au avut „de furcă” sâmbătă dimineață la arena din oraș. Potrivit mesagerulneamt.ro, un bărbat s-a cățărat pe unul dintre stâlpii instalației de nocturnă.

Acesta ar fi protestat în privința unei anchete a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care îl vizează în mod direct.

Forțe din Detașamentul de pompieri Piatra Neamț au sosit la fața locului pentru a rezolva această situație, iar aceștia au avut nevoie de șase ore pentru a-l convinge pe bărbat să coboare.