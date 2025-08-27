Astăzi se decid ultimele echipe calificate în grupa UCL. Istvan Kovacs, la centrul unui meci din play-off - Antena Sport

Preliminariile Ligii Campionilor din acest sezon sunt la câteva ore distanță de a se încheia. În acest moment mai sunt patru locuri rămase pentru grupa unică din Champions League și patru “duble” care își vor consuma în această seară manșa retur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ieri, Kairat Almaty, Pafos și Bodo/Glimt s-au calificat în premieră în faza principală a celei mai importante competiții europene intercluburi.

Patru meciuri se dispută astăzi în play-off-ul UCL (LIVE SCORE)

Primul dintre ultimele patru “bilete” rămase pentru grupa UCL va fi înmânat câștigătoarei “dublei” dintre Qarabag și Ferencvaros. Meciul din Azerbaidjan va avea loc de la ora 19:45, iar formația din țara de la Marea Caspică are de apărat un avantaj de două goluri. În tur, Qarabag s-a impus în fața maghiarilor cu scorul de 3-1.

De la ora 22:00 se vor disputa simultan ultimele trei meciuri din preliminariile Champions League din acest sezon. Cel mai “încins” duel al serii, Benfica – Fenerbahce, se anunță extrem de echilibrat. În tur, vicecampioana Turciei nu a reușit să profite de superioritatea numerică avută din minutul 71 și a remizat “alb” cu lusitanii. Înainte de partida de pe Estadio da Luz, Jose Mourinho a oferit un moment savuros la conferința de presă premergătoare returului.

De la aceeași oră va avea loc și partida dintre Club Brugge și Rangers, belgienii fiind mari favoriți la calificare. Clubul care a ajuns anul trecut în optimile Ligii Campionilor s-a impus fără mari probleme în fața scoțienilor cu scorul de 3-1, iar acum are de apărat acest avantaj pe Jan Breydel Stadion.