"Dezgustător!" Reacţii dure după ce Trent a fost huiduit de fanii lui Liverpool: "Suporterii decid" - Antena Sport

Trent Alexander-Arnold a revenit pe Anfield mai repede decât s-ar fi aşteptat. Liverpool a primit vizita lui Real Madrid, în etapa a patra din faza principală UEFA Champions League, iar “cormoranii” s-au impus cu 1-0, graţie golului marcat de Alexis MacAllister.

Xabi Alonso a decis să îl introducă pe Trent Alexander-Arnold pe finalul partidei, la 1-0 pentru gazde. În acel moment, fanii lui Liverpool au pus o presiune extraordinară pe fundaşul englez, care a fost huiduit copios la fiecare atingere de balon.

Trent Alexander-Arnold, apărat şi criticat, după ce fanii lui Liverpool l-au huiduit copios la revenirea pe Anfield

Trent a plecat în vară de la Liverpool, imediat după titlul cucerit în Premier League. Iniţial, el trebuia să ajungă gratis pe Santiago Bernabeu, dar pentru că madrilenii l-au vrut şi la Campionatul Mondial al Cluburilor, au plătit suma de 10 milioane de lire sterline pentru a-l trasnfera înainte de 30 iunie, atunci când îi expira înţelegerea cu Liverpool.

Peter Schmeichel nu a fost de acord cu modul în care Trent a fost primit pe Anfield şi a avut o reacţie dură la adresa fanilor, spunând că această primire a lui Trent pe Anfield a fost “dezgustătoare”. Jamie Carragher l-a contrazis pe fostul portar de la Manchester United şi a explicat de ce nu vede nimic greşit în comportamentul fanilor de pe Anfield la adresa lui Trent, în timpul meciului cu Real Madrid.

🚨 Trent Walks Alone at Anfield… pic.twitter.com/sg3o86oweT

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 4, 2025