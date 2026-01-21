Fără precedent! Decizia luată de vedetele lui Manchester City, după dezastrul cu Bodo/Glimt - Antena Sport

Bodo/Glimt a produs surpriza serii de marți în faza principală a UEFA Champions League. Gruparea norvegiană, cu un lot evaluat la 57,53 milioane de euro, a „distrus-o” pe Manchester City, după o prestație de senzație în fața propriilor suporteri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Pep Guardiola a fost susținută de 374 de fani la acest joc, iar fotbaliștii „cetățenilor” au luat o decizie fără precedent, după dezamăgirea din Liga Campionilor.

Gestul jucătorilor de la Manchester City pentru cei 374 fani englezi care au făcut deplasarea în Norvegia

Manchester City s-a întors fără niciun punct din Norvegia, acolo unde echipa antrenată de Pep Guardiola a fost surclasată de Bodo/Glimt. Norvegienii au reușit un meci perfect, iar vedetele „cetățenilor” s-au făcut de râs, Rodri fiind chiar eliminat după două cartonașe galbene încasate în 50 de secunde.

Eșecul a fost unul care i-a nemulțumit pe cei 374 de fani englezi care au făcut deplasarea, iar lucrul acesta i-a responsabilizat pe jucătorii echipei din Premier League.

Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland și Rodri au luat decizia de a acoperi costurile de deplasare pentru suporterii prezenți la meciul din Norvegia, adică aproximativ 9.357 de lire sterline.