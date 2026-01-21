Fără precedent! Decizia luată de vedetele lui Manchester City, după dezastrul cu Bodo/Glimt - Antena Sport

Bodo/Glimt a produs surpriza serii de marți în faza principală a UEFA Champions League. Gruparea norvegiană, cu un lot evaluat la 57,53 milioane de euro, a „distrus-o” pe Manchester City, după o prestație de senzație în fața propriilor suporteri.
Formația antrenată de Pep Guardiola a fost susținută de 374 de fani la acest joc, iar fotbaliștii „cetățenilor” au luat o decizie fără precedent, după dezamăgirea din Liga Campionilor.
Gestul jucătorilor de la Manchester City pentru cei 374 fani englezi care au făcut deplasarea în Norvegia
Manchester City s-a întors fără niciun punct din Norvegia, acolo unde echipa antrenată de Pep Guardiola a fost surclasată de Bodo/Glimt. Norvegienii au reușit un meci perfect, iar vedetele „cetățenilor” s-au făcut de râs, Rodri fiind chiar eliminat după două cartonașe galbene încasate în 50 de secunde.
Eșecul a fost unul care i-a nemulțumit pe cei 374 de fani englezi care au făcut deplasarea, iar lucrul acesta i-a responsabilizat pe jucătorii echipei din Premier League.
Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland și Rodri au luat decizia de a acoperi costurile de deplasare pentru suporterii prezenți la meciul din Norvegia, adică aproximativ 9.357 de lire sterline.
„Suporterii noștri înseamnă totul pentru noi. Știm sacrificiul pe care îl fac fanii noștri atunci când călătoresc prin lume pentru a ne susține acasă și în deplasare și nu vom lua niciodată acest lucru de bună. Sunt cei mai buni fani din lume.
De asemenea, recunoaștem că a fost mult de călătorit pentru fanii care ne-au susținut în frigu, pe parcursul unei seri dificile pentru noi pe teren. Acoperirea costului acestor bilete pentru fanii care au călătorit la Bodo este cel puțin ceea ce putem face.
Suntem pregătiți să luptăm sâmbătă pentru meciul nostru împotriva lui Wolves și apoi din nou miercurea viitoare, când vom înfrunta Galatasaray în fața fanilor noștri uimitori de pe Etihad”, a fost mesajul jucătorilor de la City.
𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: #ManCity’s captains, Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland, and Rodri, have covered the £9,357 cost of the 374 travelling fans’ tickets for the 3-1 loss to Bodo/Glimt! 🚨‼️
🗣️ “Our supporters mean everything to us. We know the sacrifice that our fans make… pic.twitter.com/ykqKuFdYXz
— City Report (@cityreport_) January 21, 2026
