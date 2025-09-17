Fază cum rar s-a văzut în Bayern - Chelsea. Cum au reușit bavarezii să deschidă scorul - Antena Sport

Duelul tare din Liga Campionilor dintre Bayern Munchen și Chelsea a fost marcat în minutul 20 de un gol inedit înscris de bavarezi. Trupa lui Vincent Kompany a deschis scorul pe Allianz Arena a deschis scorul la capătul unei faze extrem de rare în fotbal.
Pe tabela de marcaj și-a trecut numele Trevoh Chalobah, care și-a înscris în proprie poartă.
Fază inedită la Bayern – Chelsea
La scorul de 0-0 pe stadionul lui Bayern, nemții au primit o lovitură liberă după un fault al lui Moises Caicedo la Joshua Kimmich. Închizătorul lui Kompany nu a vrut să bată pe poartă de la peste 25 de metri, ci să execute o schemă, însă l-a lovit cu mingea pe centralul întâlnirii, Jose Maria Sanchez Martinez.
Spaniolul a oprit jocul și le-a permis bavarezilor să bată din nou lovitura liberă, spre nemulțumirea jucătorilor lui Enzo Maresca. Kimmich nu a mai putut însă bate direct, pentru că Sanchez Martinez i-a acordat minge de arbitru. Atunci, mijlocașul i-a pasat repede lui Michael Olise, care a aruncat mingea în careu.
Acolo, balonul l-a lovit involuntar pe Trevoh Chalobah, care și-a înscris din păcate pentru el în proprie poartă, fără să îi dea vreo șansă lui Robert Sanchez.
