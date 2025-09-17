Gestul uriaş făcut de Ajax: tricoul "nespălat şi murdar" de campion al lui Cristi Chivu, la loc de cinste - Antena Sport

Ajax nu l-a uitat pe Cristi Chivu şi un tricoul pe care fostul căpitan l-a purtat la meciul care le-a adus “lăncierilor” titlul din 2002 a fost păstrat ani de zile în stadionul de la Amsterdam, fiind acum împrumutat la muzeul clubului.

David Endt, cel care a fost team managerul lui Ajax timp de 16 ani (1997-2013), iar tricoul menţionat, păstrat exact cum a fost primit de la Chivu, “nespălat şi maroniu”, a stat în biroul oficialului, înainte de a ajunge la muzeu.

Tricoul de campion al lui Cristi Chivu, în muzeul lui Ajax

Tricoul a fost purtat de fostul fundaş al României în meciul câştigat de Ajax cu 2-0 pe terenul lui NEC, iar Endt susţine că simbolizează elementele care l-au făcut pe actualul antrenor al lui Inter să devină un fotbalist de clasă.

“Chivu avea la un loc ce îi trebuia să devină un campion, sânge, transpiraţie şi lacrimi. A dat totul, a fost un mare fotbalist, a avut pase, şuturi, dar cea mai importantă armă a lui a fost caracterul său.

Parcă pot mirosi deja tricoul acela. E nespălat, complet pământiu. E murdar, dar aduce în faţă sentimente şi un simbol al jucătorului care nu poate câştiga având pe el un tricou curat”, a spus Endt.