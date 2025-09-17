Gestul uriaş făcut de Ajax: tricoul "nespălat şi murdar" de campion al lui Cristi Chivu, la loc de cinste - Antena Sport

Închide meniul
Gestul uriaş făcut de Ajax: tricoul “nespălat şi murdar” de campion al lui Cristi Chivu, la loc de cinste

Publicat: 17 septembrie 2025, 12:58

Ajax nu l-a uitat pe Cristi Chivu şi un tricoul pe care fostul căpitan l-a purtat la meciul care le-a adus “lăncierilor” titlul din 2002 a fost păstrat ani de zile în stadionul de la Amsterdam, fiind acum împrumutat la muzeul clubului.

David Endt, cel care a fost team managerul lui Ajax timp de 16 ani (1997-2013), iar tricoul menţionat, păstrat exact cum a fost primit de la Chivu, “nespălat şi maroniu”, a stat în biroul oficialului, înainte de a ajunge la muzeu.

Tricoul de campion al lui Cristi Chivu, în muzeul lui Ajax

Tricoul a fost purtat de fostul fundaş al României în meciul câştigat de Ajax cu 2-0 pe terenul lui NEC, iar Endt susţine că simbolizează elementele care l-au făcut pe actualul antrenor al lui Inter să devină un fotbalist de clasă.

“Chivu avea la un loc ce îi trebuia să devină un campion, sânge, transpiraţie şi lacrimi. A dat totul, a fost un mare fotbalist, a avut pase, şuturi, dar cea mai importantă armă a lui a fost caracterul său.

Parcă pot mirosi deja tricoul acela. E nespălat, complet pământiu. E murdar, dar aduce în faţă sentimente şi un simbol al jucătorului care nu poate câştiga având pe el un tricou curat”, a spus Endt.

În cei patru ani petrecuţi la Ajax, fostul fundaş a adunat 142 de meciuri şi 13 goluri. El a fost vândut apoi la Roma, pentru 18 milioane de euro. El a reuşit dubla domestică în 2001-2002, într-un sezon început cu Co Adriaanse pe bancă şi terminat cu Ronald Koeman, cel care i-a dat şi banderola de căpitan.

“A plecat de la Ajax cu lacrimi în ochi. A avut o legătură incredibilă cu acest club”, a mai spus Endt, citat de nos.nl.

Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter