Performera serii în UCL juca în a treia ligă acum zece ani! „Gigantul” născut în 1897 și trezit după jumătate de secol - Antena Sport

Performera serii în UCL juca în a treia ligă acum zece ani! „Gigantul” născut în 1897 și trezit după jumătate de secol

Publicat: 17 septembrie 2025, 7:30

Royal Union SG, în timpul meciului cu PSV / Profimedia

Royale Union Saint-Gilloise a produs surpriza serii în prima rundă din UEFA Champions League. Campioana Belgiei a învins-o pe PSV Eindhoven în deplasare, scor 3-1, cu golurile marcate de Promise David (min. 9, din penalty), El Hadj (39) și Kevin Mac Allister (81). În minutul 90, olandezii au redus din handicap prin Ruben van Bommel.

Union Saint-Gilloise, echipă înființată încă din 1897, a avut o ascensiune fulminantă în ultimul deceniu. Cu fix zece ani în urmă, în 2015, gruparea din Bruxelles evolua în a treia ligă din Belgia!

Acum zece ani, Saint-Gilloise era în liga a treia! În 2013, retrograda în a patra

La finalul stagiunii 2014-2015, Union Saint-Gilloise încheia pe locul al treilea în a treia divizie belgiană. În mod normal, ar fi trebuit să mai rămână un an acolo. Dar, pentru că primele două clasate (Cappellen și Sprimont Comblain Sport) nu aveau licență pentru eșalonul superior, Saint-Gilloise a promovat în a doua divizie.

Istoria e chiar mai complexă de atât. Club istoric, cu 11 titluri naționale câștigate între anii 1903 și 1935, Union Saint-Gilloise a retrogradat sportiv în liga a patra în 2013! S-a salvat tot în afara terenului, după ce KVK Tienen a fost penalizată pentru nereguli financiare. Astfel, Saint-Gilloise a prins in extremis un loc de baraj și până la urmă și-a păstrat locul în a treia divizie.

Jumătate de secol departe de prima ligă din Belgia

După epoca de aur de la începutul anilor 1900, Saint-Gilloise a început să sufere în anii 1960. După câteva retrogradări și promovări, în 1973 a căzut în a doua ligă și nu a mai revenit în elită timp de 48 ani! Abia în 2021, actuala campioană a Belgiei s-a întors în prima ligă.

Urcușul a început odată ce clubul a fost preluat de Tony Bloom, un om de afaceri care o conduce și pe Brighton, în Premier League. Chiar dacă Bloom a devenit acționar minoritar în 2023 și i-a cedat pachetul majoritar lui Alex Muzio, ca să evite un conflict de interese, ascensiunea lui Saint-Gilloise se datorează în mare măsură sistemului său de scouting revoluționar.

Descoperitori de talente în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei

Union, fără să plătească salarii la nivelul rivalelor Brugge ori Anderlecht, compensează printr-un scouting de top. Clubul din Bruxelles s-a specializat în descoperirea de talente în țări și campionate exotice.

De altfel, de la promovarea din 2021, Union Saint-Gilloise s-a bătut mereu pentru titlu. L-a câștigat abia sezonul trecut, dar a fost aproape în fiecare an. De două ori a terminat pe poziția secundă și o dată pe ultima treaptă a podiumului.

• 75,8 milioane de euro valorează lotul lui Union Saint-Gilloise, potrivit Transfermarkt.
• Promise David, atacant canadian de 24 de ani, e cel mai bine cotat jucător (11 milioane de euro).
• Union are jucători din toate colțurile planetei: Israel, Algeria, Argentina, Senegal, Norvegia, Anglia, Brazilia, Ecuador sau Guineea Ecuatorială.

