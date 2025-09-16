Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină - Antena Sport

PSG începe noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal cu mândria de a fi deţinătoarea trofeului, miercuri seara pe Parc des Princes, împotriva italienilor de la Atlanta Bergamo, dar şi cu frustrarea şi preocuparea generate de multiplele accidentări din lotul său.
Ca şi cum accidentările suferite în timpul pauzei internaţionale de atacantul Ousmane Dembele, favorit la câştigarea Balonului de Aur, şi de starul în ascensiune Desire Doue nu ar fi fost suficiente, infirmeria clubului parizian i-a mai primit între timp şi pe Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee şi Lucas Beraldo după victoria obţinut duminică pe teren propriu, cu 2-0, împotriva formaţiei Lens.
Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League
Chiar şi în aceste condiţii, PSG mizează pe o victorie împotriva formaţiei Atalanta, aflată în plină reconstrucţie după plecarea antrenorului său emblematic Gian Piero Gasperini şi care vine după un succes categoric în Serie A: 4-1 cu Lecce.
Mai presus de toate, victoria este imperativă pentru parizieni pentru a-şi spori încrederea, în condiţiile unui calendar care nu le oferă dueluri deloc uşoare în competiţia fanion a fotbalului european. Astfel, PSG va juca în deplasare cu FC Barcelona, Athletic Bilbao, Sporting Lisabona şi Bayer Leverkusen, precum şi pe teren propriu cu Bayern München, Tottenham Hotspur şi Newcastle.
“Sezonul abia a început şi va fi lung”, a recunoscut duminică fundaşul parizian Lucas Hernandez.
“Li se întâmplă tuturor, este o perioadă cam dificilă pentru noi, deoarece avem jucători accidentaţi”, a mărturisit antrenorul Luis Enrique, care şi-a fracturat clavicula după ce a căzut de pe bicicletă. “Asta este, trebuie să te adaptezi”, a adăugat el.
Antrenorul nu se plânge de posibilele cauze ale acestor accidentări – ritmul infernal şi sezoanele prelungite – chiar dacă a fost un apărător al Cupei Mondiale a Cluburilor, la care PSG a jucat până la mijlocul lunii iulie.
“Suntem foarte mulţumiţi de lotul pe care îl avem, cu mai multe opţiuni. Încercăm să evităm accidentările. Acest lucru deschide o fereastră pentru ca alţi jucători să-şi dovedească valoarea”, a spus Luis Campos.
În condiţiile unui atac perturbat de accidentări, Bradley Barcola a avut la rândul său ocazia să se remarce, reuşind o dublă magnifică la sfârşitul săptămânii trecute, în partida cu RC Lens, graţie căreia a ajuns la un total de trei goluri. O performanţă care îi asigură practic un loc printre titulari miercuri seara, la debutul în Liga Campionilor 2025-2026.
