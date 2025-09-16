Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină - Antena Sport

PSG începe noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal cu mândria de a fi deţinătoarea trofeului, miercuri seara pe Parc des Princes, împotriva italienilor de la Atlanta Bergamo, dar şi cu frustrarea şi preocuparea generate de multiplele accidentări din lotul său.

Ca şi cum accidentările suferite în timpul pauzei internaţionale de atacantul Ousmane Dembele, favorit la câştigarea Balonului de Aur, şi de starul în ascensiune Desire Doue nu ar fi fost suficiente, infirmeria clubului parizian i-a mai primit între timp şi pe Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee şi Lucas Beraldo după victoria obţinut duminică pe teren propriu, cu 2-0, împotriva formaţiei Lens.

Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League

Chiar şi în aceste condiţii, PSG mizează pe o victorie împotriva formaţiei Atalanta, aflată în plină reconstrucţie după plecarea antrenorului său emblematic Gian Piero Gasperini şi care vine după un succes categoric în Serie A: 4-1 cu Lecce.

Mai presus de toate, victoria este imperativă pentru parizieni pentru a-şi spori încrederea, în condiţiile unui calendar care nu le oferă dueluri deloc uşoare în competiţia fanion a fotbalului european. Astfel, PSG va juca în deplasare cu FC Barcelona, Athletic Bilbao, Sporting Lisabona şi Bayer Leverkusen, precum şi pe teren propriu cu Bayern München, Tottenham Hotspur şi Newcastle.

“Sezonul abia a început şi va fi lung”, a recunoscut duminică fundaşul parizian Lucas Hernandez.