Roberto De Zerbi a "tunat" după penalty-ul primit de Real Madrid pe finalul meciului cu Marseille: "O ruşine" - Antena Sport

Roberto De Zerbi s-a dezlănţuit la conferinţa de presă susţinută după Real Madrid – Marseille, 2-1, meci decis de un penalty controversat primit de galactici pe final şi transformat de Kylian Mbappe.
Facundo Medina a atins mingea cu mâna în careu, într-un moment în care se afla în cădere. Fostul jucător al lui CFR Cluj e sigur că decizia luată de bosniacul Peljto a fost una eronată.
Roberto De Zerbi: “E o ruşine”
“Sunt mândru de echipa mea, au dat tot ce au putut pe teren. Nu cred că a fost penalty la Medina, este o ruşine”, a tunat De Zerbi.
Şi spaniolii au recunoscut că penalty-ul a fost unul lejer acordat. Expertul în arbitraj al publicaţiei Marca este de părere că penalty-ul pe care Real Madrid l-a primit în minutul 81 nu a fost acordat corect.
“În opinia mea, penalty-ul nu a fost acordat corect deoarece este vorba despre o acţiune naturală. Jucătorul s-a aruncat la pământ şi braţul său nu s-a dus după minge”, a declarat Perez Burrull, expertul în arbitraj al spaniolilor de la Marca.
Real Madrid a avut nevoie de două goluri marcate de Mbappe din lovitură de la 11 metri pentru a câştiga duelul contra lui Marseille. Francezii au deschis scorul în minutul 22, prin Timothy Weah, dar Mbappe a restabilit egalitatea rapid, în minutul 29, din penalty.
