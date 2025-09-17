Roberto De Zerbi a "tunat" după penalty-ul primit de Real Madrid pe finalul meciului cu Marseille: "O ruşine" - Antena Sport

Roberto De Zerbi s-a dezlănţuit la conferinţa de presă susţinută după Real Madrid – Marseille, 2-1, meci decis de un penalty controversat primit de galactici pe final şi transformat de Kylian Mbappe.

Facundo Medina a atins mingea cu mâna în careu, într-un moment în care se afla în cădere. Fostul jucător al lui CFR Cluj e sigur că decizia luată de bosniacul Peljto a fost una eronată.

Roberto De Zerbi: “E o ruşine”

“Sunt mândru de echipa mea, au dat tot ce au putut pe teren. Nu cred că a fost penalty la Medina, este o ruşine”, a tunat De Zerbi.

Şi spaniolii au recunoscut că penalty-ul a fost unul lejer acordat. Expertul în arbitraj al publicaţiei Marca este de părere că penalty-ul pe care Real Madrid l-a primit în minutul 81 nu a fost acordat corect.

“În opinia mea, penalty-ul nu a fost acordat corect deoarece este vorba despre o acţiune naturală. Jucătorul s-a aruncat la pământ şi braţul său nu s-a dus după minge”, a declarat Perez Burrull, expertul în arbitraj al spaniolilor de la Marca.