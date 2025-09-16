Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon - Antena Sport

UEFA Champions League revine marţi seară, cu faza principală. Este al doilea an la rând în care cea mai importantă competiţie inter-cluburi a Europei se desfăşoară cu noul format, de 36 de echipe.
La fel ca anul trecut, fiecare echipă va disputa opt meciuri, patru pe teren propriu şi patru în deplasare. Nu mai există puncte, iar clasamentul este unul singur, cu toate cele 36 de echipe care iau startul în acest sezon.
Regulă nouă în Champions League! Poziţia din grupa principală a devenit mai importantă
Primele opt echipe din clasament se calfică direct în faza optimilor de finală, în timp ce locurile 9-24 vor fi nevoite să joace în play-off. Începând cu acest sezon, locul ocupat la finalul grupei principale devine mult mai important.
Primele opt echipe vor avea avantajul terenului propriu în toate fazele eliminatorii din UEFA Champions League, ceea ce înseamnă că vor disputa meciurile retur acasă. În cazul în care una dintre aceaste echipe este eliminată, atunci va prelua poziţia echipei pe care a eliminat-o.
De exemplu, PSG a eliminat-o sezonul trecut pe Liverpool în optimile de finală. Chiar dacă echipa lui Arne Slot a terminat pe primul loc grupa principală, PSG nu a beneficiat de acest avantaj, iar în sferturile de finală, echipa lui Luis Enrique a jucat returul pe terenul celor de la Aston Villa. Anul acesta, parizienii ar juca meciurile retur pe Parc des Princes.
Finala acestui sezon din UEFA Champions League va avea loc pe 30 mai 2026, la Budapesta, pe Psukas Arena. O altă schimbare importantă este legată de ora de start a ultimului act. În ultimii ani, finalele au început la ora 22:00, ora României. Din acest sezon, ora de start va fi 19:00.
2026: ________#UCL pic.twitter.com/3BJTdVykTd
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2025
În prima etapă, Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Olympiacos şi Pafos, înn timp ce Marian Barbu va arbitra meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt.
Programul săptămânii în UEFA Champions League
Marţi, ora 19:45
- Athletic Bilbao – Arsenal
- PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise
ora 22:00
- Benfica – Qarabag
- Tottenham – Villareal
- Juventus – Dortmund
- Real Madrid – Marseille
Miercuri, ora 19:45:
- Olympiacos – Pafos
- Slavia Praga – Bodo/Glimt
ora 22:00
- Ajax Amsterdam – Inter Milano
- Liverpool – Atlético Madrid
- Bayern Munich – Chelsea
- PSG – Atalanta
Joi, ora 19:45
- FC Bruges – AS Monaco
- FC Copenhaga – Bayer Leverkusen
ora 22:00
- Sporting Lisabona – Kairat Almatî
- Eintracht Frankfurt – Galatasaray
- Newcastle – FC Barcelona
- Manchester City – Napoli
- Istvan Kovacs şi Marian Barbu, delegaţi în prima etapă de Champions League. Ce meciuri vor arbitra
- UEFA, veste uriașă pentru Barcelona înaintea primului meci din Champions League!
- Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc. Decizia luată de autorităţi
- Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul
- Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă”