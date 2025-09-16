Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon - Antena Sport

Închide meniul
Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon

Publicat: 16 septembrie 2025, 10:02

Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon

Mingea oficială UEFA Champions League / Profimedia

UEFA Champions League revine marţi seară, cu faza principală. Este al doilea an la rând în care cea mai importantă competiţie inter-cluburi a Europei se desfăşoară cu noul format, de 36 de echipe.

La fel ca anul trecut, fiecare echipă va disputa opt meciuri, patru pe teren propriu şi patru în deplasare. Nu mai există puncte, iar clasamentul este unul singur, cu toate cele 36 de echipe care iau startul în acest sezon.

Regulă nouă în Champions League! Poziţia din grupa principală a devenit mai importantă

Primele opt echipe din clasament se calfică direct în faza optimilor de finală, în timp ce locurile 9-24 vor fi nevoite să joace în play-off. Începând cu acest sezon, locul ocupat la finalul grupei principale devine mult mai important.

Primele opt echipe vor avea avantajul terenului propriu în toate fazele eliminatorii din UEFA Champions League, ceea ce înseamnă că vor disputa meciurile retur acasă. În cazul în care una dintre aceaste echipe este eliminată, atunci va prelua poziţia echipei pe care a eliminat-o.

De exemplu, PSG a eliminat-o sezonul trecut pe Liverpool în optimile de finală. Chiar dacă echipa lui Arne Slot a terminat pe primul loc grupa principală, PSG nu a beneficiat de acest avantaj, iar în sferturile de finală, echipa lui Luis Enrique a jucat returul pe terenul celor de la Aston Villa. Anul acesta, parizienii ar juca meciurile retur pe Parc des Princes.

Finala acestui sezon din UEFA Champions League va avea loc pe 30 mai 2026, la Budapesta, pe Psukas Arena. O altă schimbare importantă este legată de ora de start a ultimului act. În ultimii ani, finalele au început la ora 22:00, ora României. Din acest sezon, ora de start va fi 19:00.

În prima etapă, Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Olympiacos şi Pafos, înn timp ce Marian Barbu va arbitra meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt.

Programul săptămânii în UEFA Champions League

Marţi, ora 19:45

  • Athletic Bilbao – Arsenal
  • PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise

ora 22:00

  • Benfica – Qarabag
  • Tottenham – Villareal
  • Juventus – Dortmund
  • Real Madrid – Marseille

Miercuri, ora 19:45:

  • Olympiacos – Pafos
  • Slavia Praga – Bodo/Glimt

ora 22:00

  • Ajax Amsterdam – Inter Milano
  • Liverpool – Atlético Madrid
  • Bayern Munich – Chelsea
  • PSG – Atalanta

Joi, ora 19:45

  • FC Bruges – AS Monaco
  • FC Copenhaga – Bayer Leverkusen

ora 22:00

  • Sporting Lisabona – Kairat Almatî
  • Eintracht Frankfurt – Galatasaray
  • Newcastle – FC Barcelona
  • Manchester City – Napoli
