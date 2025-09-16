Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 16 septembrie 2025, 16:14

Trofeul UEFA Champions League / Getty Images

Noul sezon al UEFA Champions League începe marți, mai multe dueluri tari fiind programate pe cele mai importante stadioane din Europa. Capul de afiș al primei zile este cu siguranță duelul dintre Real Madrid și Marseille, care va avea loc în capitala Spaniei.

Statisticienii au analizat toate echipele participante în ediția de anul acesta și au făcut un clasament în ceea ce privește șansele pentru câltigarea celui mai prestigios trofeu inter-cluburi.

Marea favorită pentru câștigarea UEFA Champions League. Cum arată top 3

Paris Saint Germain a defilat în ediția trecută de UEFA Champions League, dar sezonul acesta se anunță unul intens pentru toate favoritele la câștigarea trofeului. Noua ediție a Ligii va debuta marți, cu partidele Athletic Bilbao – Arsenal și PSV Eindhoven – Royale Union SG.

Ca în fiecare an, statisticienii de la Opta Analyst au făcut o analiză asupra tuturor echipelor participante în această competiție, iar aceștia mizează pe Liverpool ca principala pretendentă la câștigarea trofeului, cu 20.6 procente.

Pe locul al doilea se află, în mod surprinzător, Arsenal, care este văzută drept una dintre marile favorite și în actualul sezon de Premier League. Venirea lui Gyokeres a contat mult în echipa lui Mikel Arteta.

Podiumul este completat de Paris Saint Germain, formație care a reușit în premieră să câștige competiția chiar în sezonul precedent. Campioana Franței a zdrobit Interul lui Simone Inzaghi în finală, scor 5-0.

Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria competiției, este cotată abia cu șansa a șaptea la cucerirea unui nou trofeu, asta deși „los blancos” au schimbat antrenorul la finalul sezonului trecut.

Liverpool, investiții uriașe în transferuri

Eliminată destul de rapid din competiție în sezonul trecut, Liverpool a făcut investiții uriașe în transferuri în această vară. Campioana din Premier League a plătit aproximativ 500 de milioane de euro pe aducerea de noi jucători.

Cap de listă este suedezul Alexander Isak, adus de la Newcastle United în schimbul sumei de 145 de milioane de euro. Alte 125 de milioane de euro au fost cheltuite pentru aducerea lui Florian Wirtz, plus 95 de milioane de euro pentru Hugo Ekitike.

