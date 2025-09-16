Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League - Antena Sport

Noul sezon al UEFA Champions League începe marți, mai multe dueluri tari fiind programate pe cele mai importante stadioane din Europa. Capul de afiș al primei zile este cu siguranță duelul dintre Real Madrid și Marseille, care va avea loc în capitala Spaniei.

Statisticienii au analizat toate echipele participante în ediția de anul acesta și au făcut un clasament în ceea ce privește șansele pentru câltigarea celui mai prestigios trofeu inter-cluburi.

Marea favorită pentru câștigarea UEFA Champions League. Cum arată top 3

Paris Saint Germain a defilat în ediția trecută de UEFA Champions League, dar sezonul acesta se anunță unul intens pentru toate favoritele la câștigarea trofeului. Noua ediție a Ligii va debuta marți, cu partidele Athletic Bilbao – Arsenal și PSV Eindhoven – Royale Union SG.

Ca în fiecare an, statisticienii de la Opta Analyst au făcut o analiză asupra tuturor echipelor participante în această competiție, iar aceștia mizează pe Liverpool ca principala pretendentă la câștigarea trofeului, cu 20.6 procente.

Pe locul al doilea se află, în mod surprinzător, Arsenal, care este văzută drept una dintre marile favorite și în actualul sezon de Premier League. Venirea lui Gyokeres a contat mult în echipa lui Mikel Arteta.