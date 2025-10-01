Thibaut Courtois e uriaș! E doar al doilea portar din istoria lui Real Madrid care face așa ceva în UCL - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Thibaut Courtois e uriaș! E doar al doilea portar din istoria lui Real Madrid care face așa ceva în UCL

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 10:39

Thibaut Courtois, înainte de meciul dintre Real Madrid și Kairat Almaty / Profimedia

Thibaut Courtois a atins o bornă extrem de interesantă în partida dintre Real Madrid și Kairat Almaty, încheiată cu scorul de 5-0 în favoarea trupei “blanco”. Portarul belgian a ajuns la realizarea respectivă după ce i-a pasat decisiv lui Kylian Mbappe la golul secund al echipei lui Xabi Alonso.

Courtois l-a văzut plecat pe coechipierul său și l-a lansat cu o pasă din propriul careu până dincolo de jumătatea terenului, după care decarul a finalizat cu tact, grație unei “scărițe”.

Thibaut Courtois, bornă remarcabilă în tricoul Realului

Goalkeeper-ul belgian a devenit după meciul contra lui Kairat doar al doilea portar din istoria Realului care să ofere un assist într-un meci de Champions League. Singura dată când s-a mai întâmplat așa ceva l-a avut protagonist pe Santiago Canizares, care a pasat decisiv într-un meci dintre iberici și Olympiacos în octombrie 1997.

Grație victoriei de la Almaty, Real a ajuns la două victorii din tot atâtea posibile în Liga Campionilor. Pentru elevii lui Xabi Alonso urmează duelurile cu Villarreal și Getafe din campionat, după care au un meci “electrizant” în UCL contra lui Juventus. De cealaltă parte, kazahii mai au și ei două dueluri în competiția internă, după care se vor lupta cu Pafos pentru a obține primele puncte din grupă.

În meciul care a avut loc la Almaty, Mbappe a semnat un hat-trick, iar pe final Eduardo Camavinga și Brahim Diaz și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.

