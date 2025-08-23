Un club din Arabia Saudită forțează transferul unui star din Liga Portugal! Detalii de la negocieri - Antena Sport

Oficialii lui Al-Ittihad vor să rezolve transferul unui tânăr star din Liga Portugal. Fabrizio Romano a anunțat că oficialii din Arabia Saudită au început deja negocierile cu lusitanii.

Starul aflat pe lista lui Al-Ittihad este Rodrigo Mora, care a impresionat în tricoul lui FC Porto. Spectacolul din Liga Portugal se vede LIVE în AntenaPLAY.

Al-Ittihad forțează transferul lui Rodrigo Mora, din Liga Portugal

Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, Al-Ittihad negociază deja cu FC Porto pentru transferul lui Mora. Acesta are o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro la clubul lusitan, însă arabii încearcă să rezolve mutarea în schimbul unei sume mai mici.

Rodrigo Mora este un produs al academiei lui FC Porto. Mijlocașul ofensiv a fost promovat la echipa mare în vara anului trecut, iar de atunci a adunat 36 de meciuri, în care a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.

În momentul de față, Mora este cotat la suma de 40 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Acesta a impresionat deja la naționala U17 a Portugaliei, fiind golgheter la EURO 2024, cu 5 reușite. De asemenea, Mora a fost și cel mai bun marcator în sezonul 2023/2024 al UEFA Youth League, cu 7 reușite.