Un club din Arabia Saudită forțează transferul unui star din Liga Portugal! Detalii de la negocieri - Antena Sport

Un club din Arabia Saudită forțează transferul unui star din Liga Portugal! Detalii de la negocieri

Alex Ioniță Publicat: 23 august 2025, 19:04

Profimedia

Oficialii lui Al-Ittihad vor să rezolve transferul unui tânăr star din Liga Portugal. Fabrizio Romano a anunțat că oficialii din Arabia Saudită au început deja negocierile cu lusitanii.

Starul aflat pe lista lui Al-Ittihad este Rodrigo Mora, care a impresionat în tricoul lui FC Porto. Spectacolul din Liga Portugal se vede LIVE în AntenaPLAY.

Al-Ittihad forțează transferul lui Rodrigo Mora, din Liga Portugal

Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, Al-Ittihad negociază deja cu FC Porto pentru transferul lui Mora. Acesta are o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro la clubul lusitan, însă arabii încearcă să rezolve mutarea în schimbul unei sume mai mici.

Rodrigo Mora este un produs al academiei lui FC Porto. Mijlocașul ofensiv a fost promovat la echipa mare în vara anului trecut, iar de atunci a adunat 36 de meciuri, în care a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.

În momentul de față, Mora este cotat la suma de 40 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Acesta a impresionat deja la naționala U17 a Portugaliei, fiind golgheter la EURO 2024, cu 5 reușite. De asemenea, Mora a fost și cel mai bun marcator în sezonul 2023/2024 al UEFA Youth League, cu 7 reușite.

Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură

Portugalia se confruntă cu probleme mari în ceea ce privește temperaturile imense înregistrate în ultima perioadă. Acest impediment a început să aibă un impact și în lumea fotbalului, iar un antrenor din Liga Portugal a luat atitudine în acest sens.

Hugo Oliveira, tehnicianul celor de la Famalicao, nu concepe cum partida echipei sale a fost programată în toiul zilei, atunci când termometrele arată și 38 de grade Celsius.

Într-o țară afectată de valuri intense de căldură în mod constant în ultima perioadă, Hugo Oliveira nu înțelege cum s-a acceptat ca meciul să se joace la 15:30, în contextul în care autoritățile recomandă statul în casă până la ora 17:00. În plus, managerul de la Famalicao a spus răspicat că această decizie afectează modul în care poate fi perceput fotbalul și mai mult decât atât, calitatea jocului pe care îl vor presta cele două formații.

“Cum poți juca la 15:30 când țara se confruntă cu incendii, cu temperaturi extreme și cu probleme care sunt mult mai importante decât un meci de fotbal? Până și Directoratul General de Sănătate (DGS) și Serviciul Național de Sănătate (SNS) recomandă să evităm să stăm afară înainte de ora cinci.

Vrem ca fotbalul să fie pentru oameni. Ei spun că este pentru oameni cu vârste cuprinse între opt și 80 de ani, dar ei nu respectă regulile de sănătate publică. Cum aducem copiii și adulții la stadion pe vremea asta?

Va fi dificil pentru noi și Tondela. Calitatea jocului va avea de suferit. Vrem fotbal pentru televizor? Dacă așa e, vom accepta, dar dacă vrem stadioane pline, trebuie să protejăm fanii și jocul propriu-zis“, a spus Oliveira, potrivit Marca.

