"A plecat trist și supărat". Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei - Antena Sport

"A plecat trist și supărat". Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

“A plecat trist și supărat”. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei

Andrei Nicolae Publicat: 12 noiembrie 2025, 10:57

A plecat trist și supărat. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei

Lamine Yamal și Luis de la Fuente, în timpul unui meci al naționalei / Profimedia

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a venit cu noi declarații după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naționalei, situația iscând un scandal imens în fotbalul iberic. Superstarul Barcelonei a fost luni supus unei proceduri pentru a-și trata pubalgia care necesită o perioadă ulterioară de repaus de minim 7 zile, acest lucru întâmplându-se fără înștiințarea staff-ului naționalei.

De la Fuente a vorbit inițial despre cele întâmplate și s-a arătat complet surprins de situația în care au fost puși atât el, cât și restul colegilor săi. Antrenorul care i-a adus “furiei roja” EURO 2024 a dezvăluit ulterior și modul în care a plecat jucătorul din cantonament.

Luis de la Fuente, despre situația lui Lamine Yamal: “Acest sport e riscant”

Potrivit declarațiilor oferite de De la Fuente pentru cei de la El Partidazo de Cope, Yamal nu știa că procedura respectivă urma să îi blocheze evoluțiile din următoarele zile la echipa națională. Din acest motiv, fotbalistul Barcelonei a fost supărat din cauza plecării sale.

A plecat trist și supărat, nu știa exact care vor fi consecințele tratamentului. A fost făcut luni dimineața după meciul din Vigo, iar noi nu știam nimic“, a declarat De la Fuente, potrivit marca.com.

La conferința de presă inițială, subiectul “Yamal” a fost abordat de selecționerul ibericilor, care a spus că l-a chemat pe fotbalistul de pe Camp Nou la națională, ținând cont că a avut evoluții constante în ultimele meciuri. În plus, De la Fuente a pus accentul pe cât de riscant este sportul “rege”.

L-am convocat după ce a jucat 90 de minute în ultimele trei meciuri, ceea ce indică faptul că era într-o condiție perfectă. Mereu prioritizăm sănătatea jucătorilor, dar este și un protocol care necesită ca fotbaliștii să se supună unor teste când ajung în cantonament, iar dacă găsim ceva, să plece acasă.

Am vorbit cu el ieri (n.r. acum două zile), am stat împreună toată după-amiaza și seara. Am fost cu el astăzi din nou în această dimineață (n.r. ieri). El voia să rămână, e complet dedicat echipei naționale.

Am încercat să în consolez, era îngrijorat, e foarte tânăr. Acest sport e extrem de riscant“, a spus selecționerul Spaniei, potrivit marca.com.

